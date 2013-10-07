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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 07 октября 2013
Нефтехимик
07.10.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
3'
В. Чала
18'
К. Дудченко
43'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Шинник
90'
+1
Замена
И. Голбан
️️️️
К. Дудченко
90'
+1
Замена
М. Белецкий
️️️️
И. Горбатенко
89'
Замена
Л. Родионов
️️️️
А. Малоян
Замена
М. Джалилов
️️️️
Г. Нуров
84'
Желтая карточка
М. Смирнов
83'
78'
Замена
П. Деобальд
️️️️
С. Белоусов
Желтая карточка
Г. Нуров
64'
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Гультяев
62'
58'
Желтая карточка
В. Катынсус
Желтая карточка
И. Гультяев
50'
Желтая карточка
Р. Камболов
49'
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Мирзаев
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Зотов
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Дудченко
ГОЛ! 1:0!
В. Чала
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
4-1-2-1-2
1
Нестеренко
4
Дранников
5
Пискунов
25
Смирнов
35
Гультяев
88
Камболов
5
Платика
14
Кузяев
94
Нуров
22
Мирзаев
34
Чала
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
14
Кподо
21
Катынсус
33
Гапон
20
Померко
21
Зотов
7
Белоусов
23
Горбатенко
30
Дудченко
0
Малоян
94
Нуров
63
Джалилов
63
Джалилов
94
Нуров
35
Гультяев
25
Уридия
25
Уридия
35
Гультяев
22
Мирзаев
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
22
Мирзаев
0
Малоян
77
Родионов
77
Родионов
0
Малоян
30
Дудченко
22
Голбан
22
Голбан
30
Дудченко
23
Горбатенко
13
Белецкий
13
Белецкий
23
Горбатенко
7
Белоусов
57
Деобальд
57
Деобальд
7
Белоусов
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Главный тренер
Рустем Хузин
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
1
Сергей Лосев
ВР
10
Иван Старков
ЛП
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Нефтехимик
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