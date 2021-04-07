Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 07 апреля 2021
Нефтехимик
07.04.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
35'
М. Уридия
79'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Шинник
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Котик
70'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
А. Семенов
68'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
68'
64'
Замена
С. Каретник
️️️️
В. Зинков
61'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Носов
52'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
47'
Желтая карточка
Е. Стешин
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Юшин
46'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Д. Кленкин
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Уридия
35'
34'
Желтая карточка
Н. Покидышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
21
Ильдар Алекперов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
24
Илья Азявин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Никита Голуб
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
28
Семенов
14
Агапов
44
Калугин
14
Первушин
16
Денисов
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
7
Юшин
25
Уридия
3-3-1-3
13
Матюша
3
Щербаков
3
Козубаев
17
Покидышев
15
Самойлов
8
Самсонов
5
Зинков
27
Бетюжнов
11
Носов
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
7
Юшин
18
Яковлев
18
Яковлев
7
Юшин
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
4
Кленкин
11
Давлатов
11
Давлатов
4
Кленкин
28
Семенов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
28
Семенов
11
Носов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
11
Носов
5
Зинков
31
Каретник
31
Каретник
5
Зинков
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
21
Ильдар Алекперов
ЦП
17
Михаил Канаев
ОП
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
21
Ильдар Алекперов
ЦП
17
Михаил Канаев
ОП
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
Новости команд
Все
Нефтехимик
Шинник
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+