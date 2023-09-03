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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 03 сентября 2023
Шинник
03.09.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
4'
И. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Нефтехимик
90'
Желтая карточка
М. Шоркин
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
Д. Самойлов
82'
79'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
М. Ситдиков
Желтая карточка
А. Семенов
78'
Замена
В. Зинков
️️️️
И. Соколов
68'
67'
Замена
М. Першин
️️️️
А. Котик
Желтая карточка
В. Алейников
64'
60'
Замена
С. Джамилов
️️️️
П. Котов
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Самсонов
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Соколов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
3-1-4-2
56
Довбня
28
Семенов
15
Шадринцев
53
Котин
38
Алейников
97
Малахов
8
Самсонов
15
Самойлов
32
Соколов
55
Гузь
13
Рубцов
4-1-3-2
1
Голубев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Зорин
17
Котов
16
Денисов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
36
Грузнов
9
Котик
15
Самойлов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
15
Самойлов
8
Самсонов
77
Гащенков
77
Гащенков
8
Самсонов
32
Соколов
5
Зинков
5
Зинков
32
Соколов
2
Ситдиков
24
Кахидзе
24
Кахидзе
2
Ситдиков
17
Котов
7
Джамилов
7
Джамилов
17
Котов
9
Котик
9
Першин
9
Першин
9
Котик
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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