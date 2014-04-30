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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 30 апреля 2014
Шинник
30.04.2014, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
3 : 0
Завершен
Нефтехимик
25'
П. Деобальд
55'
В. Корытько (П)
74'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нефтехимик
90'
Желтая карточка
Д. Гриднев
87'
Красная карточка
Н. Зайцев
Замена
Э. Кподо
️️️️
А. Ндри
85'
Замена
Л. Родионов
️️️️
С. Белоусов
82'
80'
Замена
В. Чала
️️️️
И. Михалев
Замена
А. Щадин
️️️️
Э. Низамутдинов
78'
Желтая карточка
С. Белоусов
76'
ГОЛ! 3:0!
Э. Низамутдинов
74'
72'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
И. Гультяев
63'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
М. Джалилов
62'
Замена
М. Уридия
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Корытько
55'
54'
Желтая карточка
А. Пискунов
52'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Кухарчук
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Владимирс Камеш
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Нефтехимик
31
Данис Халиуллин
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
4-3-2-1
16
Яшин
2
Ндри
76
Стешин
21
Катынсус
33
Гапон
21
Зотов
7
Белоусов
10
Корытько
57
Деобальд
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
4-4-2
1
Лосев
35
Гультяев
3
Зайцев
71
Денисов
5
Пискунов
28
Григорян
56
Гриднев
5
Платика
33
Камеш
39
Михалев
63
Джалилов
7
Белоусов
77
Родионов
77
Родионов
7
Белоусов
2
Ндри
14
Кподо
14
Кподо
2
Ндри
81
Низамутдинов
92
Щадин
92
Щадин
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
0
Малоян
0
Малоян
44
Кухарчук
28
Григорян
25
Уридия
25
Уридия
28
Григорян
39
Михалев
34
Чала
34
Чала
39
Михалев
35
Гультяев
71
Дзахов
71
Дзахов
35
Гультяев
63
Джалилов
26
Отставнов
26
Отставнов
63
Джалилов
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
31
Данис Халиуллин
ВР
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Остались в запасе
31
Данис Халиуллин
ВР
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Шинник
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