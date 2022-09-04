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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 04 сентября 2022
Нефтехимик
04.09.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
78'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Шинник
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Уридия
90'
+2
Замена
Б. Зорин
️️️️
Ф. Дворецков
90'
+2
83'
Замена
А. Семейкин
️️️️
Н. Покидышев
Замена
И. Школик
️️️️
А. Котик
80'
ГОЛ! 1:0!
В. Галиулин
78'
67'
Желтая карточка
Д. Самойлов
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
М. Барсов
57'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
57'
56'
Замена
И. Грузнов
️️️️
А. Батютин
Желтая карточка
В. Москвичев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
3-2-3-2
96
Обухов
21
Бердников
12
Ширяев
44
Калугин
5
Москвичев
83
Лайкин
21
Галиулин
2
Ситдиков
2
Хубаев
14
Барсов
25
Уридия
3-3-3-1
47
Филиппов
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семенов
5
Зинков
52
Леонтьев
15
Самойлов
32
Кулишев
10
Савинов
72
Батютин
10
Гонгапшев
Дворецков
5
Зорин
5
Зорин
Дворецков
Котик
20
Школик
20
Школик
Котик
14
Барсов
22
Дворецков
22
Дворецков
14
Барсов
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
25
Уридия
10
Янушковский
10
Янушковский
25
Уридия
17
Покидышев
28
Семейкин
28
Семейкин
17
Покидышев
72
Батютин
36
Грузнов
36
Грузнов
72
Батютин
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Игорь Князев (Курск)
Алексей Линкин (Воронеж)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Олег Лонский (Смоленск)
Стадион:
Нефтехимик
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