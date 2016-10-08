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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 08 октября 2016
Нефтехимик
08.10.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
89'
Р. Галиакберов
57'
И. Подоляк (П)
68'
М. Земсков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Шинник
90'
Желтая карточка
Д. Яшин
ГОЛ! 1:2!
Р. Галиакберов
89'
88'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
М. Земсков
81'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Султонов
Замена
Б. Бойчук
️️️️
К. Муллин
76'
70'
Замена
А. Митасов
️️️️
В. Сиротов
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Земсков
Желтая карточка
А. Самохвалов
67'
64'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Подоляк
Замена
Р. Галиакберов
️️️️
А. Бабырь
63'
Замена
Л. Решетников
️️️️
В. Соболев
61'
60'
Желтая карточка
К. Гоцук
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Подоляк
Желтая карточка
Н. Сурков
56'
Желтая карточка
А. Бабырь
52'
Замена
А. Бабырь
️️️️
Д. Маляка
46'
44'
Желтая карточка
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
69
Ролан Погорельцев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
89
Федор Арсентьев
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
4-4-2
1
Самохвалов
3
Сурков
69
Погорельцев
55
Тараканов
38
Пытлев
19
Соболев
13
Замалиев
15
Маляка
28
Духнов
34
Кортава
9
Муллин
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
2
Ндри
17
Царикаев
37
Сиротов
71
Дзахов
28
Султонов
8
Земсков
20
Подоляк
19
Соболев
23
Решетников
23
Решетников
19
Соболев
9
Муллин
10
Бойчук
10
Бойчук
9
Муллин
Бабырь
20
Галиакберов
20
Галиакберов
Бабырь
15
Маляка
10
Бабырь
10
Бабырь
15
Маляка
28
Султонов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
28
Султонов
20
Подоляк
10
Лаук
10
Лаук
20
Подоляк
8
Земсков
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
8
Земсков
37
Сиротов
9
Митасов
9
Митасов
37
Сиротов
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
89
Федор Арсентьев
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
89
Федор Арсентьев
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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