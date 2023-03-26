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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 26 марта 2023
Шинник
26.03.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Нефтехимик
25'
Е. Осипов
29'
И. Грузнов
31'
И. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Нефтехимик
87'
Замена
П. Котов
️️️️
М. Лайкин
87'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
М. Ситдиков
Замена
Д. Петрунин
️️️️
А. Семенов
82'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Кулишев
81'
76'
Замена
И. Школик
️️️️
Р. Денисов
Замена
А. Савинов
️️️️
И. Леонтьев
68'
65'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
С. Джамилов
Желтая карточка
И. Леонтьев
64'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Грузнов
63'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Д. Самойлов
63'
60'
Желтая карточка
А. Бердников
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
А. Котик
ГОЛ! 3:0!
И. Соколов
31'
ГОЛ! 2:0!
И. Грузнов
29'
ГОЛ! 1:0!
Е. Осипов
25'
23'
Желтая карточка
К. Базелюк
Желтая карточка
Д. Самойлов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
10
Андрей Савинов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ПВ
4-1-3-1-1
47
Филиппов
28
Семенов
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семейкин
92
Емельянов
15
Самойлов
52
Леонтьев
32
Соколов
32
Кулишев
36
Грузнов
3-3-1-1-2
96
Обухов
44
Калугин
5
Зорин
21
Бердников
5
Москвичев
16
Денисов
83
Лайкин
2
Ситдиков
7
Джамилов
9
Котик
10
Базелюк
32
Кулишев
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Кулишев
28
Семенов
3
Петрунин
3
Петрунин
28
Семенов
52
Леонтьев
10
Савинов
10
Савинов
52
Леонтьев
15
Самойлов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
15
Самойлов
36
Грузнов
11
Терехов
11
Терехов
36
Грузнов
9
Котик
22
Дворецков
22
Дворецков
9
Котик
7
Джамилов
10
Янушковский
10
Янушковский
7
Джамилов
16
Денисов
20
Школик
20
Школик
16
Денисов
83
Лайкин
17
Котов
17
Котов
83
Лайкин
2
Ситдиков
2
Хубаев
2
Хубаев
2
Ситдиков
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
72
Андрей Батютин
ЛВ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Шинник
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