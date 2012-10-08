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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 08 октября 2012
Нефтехимик
08.10.2012, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Шинник
45'
И. Портнягин (П)
24'
А. Валикаев
55'
А. Валикаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Шинник
Желтая карточка
А. Куликов
69'
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Валикаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Портнягин
45'
44'
Желтая карточка
А. Сухов
26'
Желтая карточка
В. Катынсус
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Валикаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
30
Георгий Джанелидзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Нефтехимик
1
Андрей Рыжиков
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нестеренко
65
Рябошапка
91
Куликов
4
Кверквелия
14
Хагуш
19
Устинов
21
Галиулин
71
Дзахов
23
Махмутов
97
Портнягин
30
Джанелидзе
3-2-3-2
22
Цыган
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Ламанж
33
Сухов
2
Ндри
5
Валикаев
56
Гриднев
36
Скрыльников
81
Низамутдинов
30
Дудченко
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
5
Антон Пискунов
ЦЗ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Андрей Рыжиков
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексей Абрамов
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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