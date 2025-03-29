Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 29 марта 2025
Шинник
29.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
85'
З. Федоров
90+3'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Нефтехимик
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Алиев
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
90'
+1
90'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Р. Денисов
90'
Замена
С. Алиев
️️️️
К. Шильцов
ГОЛ! 1:0!
З. Федоров
85'
82'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
А. Косогоров
79'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
Д. Сухомлинов
78'
75'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
К. Морозов
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
71'
Замена
А. Рукас
️️️️
Н. Котин
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
53
Котин
27
Черный
89
Загре
2
Косогоров
38
Алейников
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
4-2-2-2
66
Янович
24
Кахидзе
12
Ширяев
5
Зорин
7
Маляров
16
Денисов
5
Морозов
99
Емельянов
2
Ситдиков
7
Шильцов
7
Никитин
53
Котин
6
Рукас
6
Рукас
53
Котин
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
7
Никитин
17
Валиахметов
17
Валиахметов
7
Никитин
16
Денисов
83
Лайкин
83
Лайкин
16
Денисов
5
Морозов
11
Магомедов
11
Магомедов
5
Морозов
7
Шильцов
9
Алиев
9
Алиев
7
Шильцов
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
43
Николай Присяжненко
ВР
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Текстильщик
- : -
06.12.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига России: шансы «Урала» и «Шинника» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:38
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+