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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нефтехимик
Шинник - Нефтехимик: обзор матча 13 октября 2020
Шинник
13.10.2020, вторник, 18:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Нефтехимик
52'
Э. Низамутдинов
14'
И. Петров
62'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нефтехимик
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Д. Кутин
87'
82'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
А. Юшин
Замена
П. Евсеев
️️️️
В. Патрашко
80'
Желтая карточка
И. Масленников
75'
74'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Осипов
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Носов
70'
Замена
И. Масленников
️️️️
Н. Маляров
66'
65'
Желтая карточка
А. Юшин
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Уридия
59'
Замена
В. Осипов
️️️️
А. Лелюкаев
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
52'
Вторая желтая
А. Бетюжнов
48'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Н. Дорофеев
46'
Желтая карточка
Д. Кутин
45'
+2
Желтая карточка
А. Бетюжнов
36'
25'
Замена
А. Юшин
️️️️
А. Семенов
22'
Замена
А. Лелюкаев
️️️️
М. Яковлев
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
17'
15'
Желтая карточка
М. Яковлев
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Петров
9'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Шинник
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Зириков
19
Тананеев
17
Покидышев
76
Стешин
18
Патрашко
5
Кутин
7
Маляров
27
Бетюжнов
89
Дорофеев
11
Носов
81
Низамутдинов
3-5-1-1
1
Голубев
12
Ширяев
37
Потапов
28
Семенов
62
Шадрин
2
Ситдиков
10
Петров
4
Кленкин
2
Хубаев
18
Яковлев
25
Уридия
18
Патрашко
5
Евсеев
5
Евсеев
18
Патрашко
7
Маляров
20
Масленников
20
Масленников
7
Маляров
11
Носов
15
Самойлов
15
Самойлов
11
Носов
5
Кутин
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
5
Кутин
89
Дорофеев
29
Игнатович
29
Игнатович
89
Дорофеев
Лелюкаев
91
Осипов
91
Осипов
Лелюкаев
Осипов
14
Агапов
14
Агапов
Осипов
Юшин
11
Давлатов
11
Давлатов
Юшин
28
Семенов
7
Юшин
7
Юшин
28
Семенов
18
Яковлев
71
Лелюкаев
71
Лелюкаев
18
Яковлев
Остались в запасе
Шинник
Нефтехимик
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
21
Денис Кайков
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
Остались в запасе
21
Денис Кайков
ЦЗ
9
Артем Котик
ЦФ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Шинник - Нефтехимик
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
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