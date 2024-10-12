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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Шинник
Нефтехимик - Шинник: обзор матча 12 октября 2024
Нефтехимик
12.10.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
90+5'
С. Джамилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Шинник
ГОЛ! 1:0!
С. Джамилов
90'
+5
90'
+3
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
В. Алейников
Желтая карточка
С. Джамилов
90'
84'
Замена
М. Султонов
️️️️
З. Федоров
82'
Желтая карточка
В. Алейников
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
Н. Толстопятов
79'
78'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
А. Малахов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
С. Алиев
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
24
Кахидзе
6
Родин
99
Емельянов
73
Петров
2
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-1-2-2-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
90
Шакуро
27
Черный
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
78
Куль
97
Малахов
9
Федоров
65
Толстопятов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
65
Толстопятов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
97
Малахов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
97
Малахов
9
Федоров
28
Султонов
28
Султонов
9
Федоров
38
Алейников
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
38
Алейников
Остались в запасе
Нефтехимик
Шинник
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Нефтехимик - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
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