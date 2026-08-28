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  • «Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

28 августа, 18:15
Нефтехимик
28.08.2026, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
44' М. Агеян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
8
Шамиль Исаев
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Нефтехимик
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
96
Никита Васильев
ОП
15
A. Bondar
ЦП
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
9
Артем Котик
ЦФ
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
3-1-2-3-1
98
Исмагилов
28
Платонов
6
Печенкин
22
Хомуха
38
Алейников
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
7
Джамилов
8
Сухомлинов
12
Мукба
14
Машуков
3-1-1-3-2
31
Беленов
5
Кутин
77
Агапов
2
Черов
11
Якуев
6
Тарба
27
Давлитгереев
8
Исаев
9
Липовой
70
Ортис
88
Агеян
6
Печенкин
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Печенкин
19
Шарифуллин
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Шарифуллин
25
Ситдиков
96
Васильев
96
Васильев
25
Ситдиков
8
Сухомлинов
15
15
8
Сухомлинов
38
Алейников
31
Касимов
31
Касимов
38
Алейников
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
9
Липовой
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
9
Липовой
88
Агеян
19
Майоров
19
Майоров
88
Агеян
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
3
1
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Уфы», 9-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Уфа»

«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Нефтехимик
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