28.08.2026, пятница, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-2-3-1
98
Исмагилов
28
Платонов
6
Печенкин
22
Хомуха
38
Алейников
25
Ситдиков
19
Шарифуллин
7
Джамилов
8
Сухомлинов
12
Мукба
14
Машуков
3-1-1-3-2
31
Беленов
5
Кутин
77
Агапов
2
Черов
11
Якуев
6
Тарба
27
Давлитгереев
8
Исаев
9
Липовой
70
Ортис
88
Агеян
6
Печенкин
44
Сухорученко
44
Сухорученко
6
Печенкин
19
Шарифуллин
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Шарифуллин
25
Ситдиков
96
Васильев
96
Васильев
25
Ситдиков
8
Сухомлинов
15
15
8
Сухомлинов
38
Алейников
31
Касимов
31
Касимов
38
Алейников
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
9
Липовой
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
9
Липовой
88
Агеян
19
Майоров
19
Майоров
88
Агеян
Остались в запасе
Нефтехимик
Уфа
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
27
Arseniy Budylin
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
9
Артем Котик
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Нефтехимик - Уфа
3
1
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Уфы», 9-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Уфа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»