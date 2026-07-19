19.07.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
42
Мелихов
5
Крашевский
45
Кармаев
24
Гоцук
4
Пенчиков
35
Енин
14
Брнович
7
Рейес
17
Горбунов
9
Давидян
11
Магомедов
3-2-1-3-1
1
Голубев
22
Хомуха
6
Печенкин
5
Мусалов
96
Васильев
38
Алейников
19
Шарифуллин
13
Пузанов
11
Абдуллаев
7
Джамилов
14
Машуков
35
Енин
21
Раздорских
21
Раздорских
35
Енин
7
Рейес
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
7
Рейес
13
Пузанов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Пузанов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
71
A. Efremov
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
71
A. Efremov
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
1
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимика», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»