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  • «Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

19 июля, 17:50
Арсенал
19.07.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
53' И. Машуков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
71
A. Efremov
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Нефтехимик
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
4-1-1-3-1
42
Мелихов
5
Крашевский
45
Кармаев
24
Гоцук
4
Пенчиков
35
Енин
14
Брнович
7
Рейес
17
Горбунов
9
Давидян
11
Магомедов
3-2-1-3-1
1
Голубев
22
Хомуха
6
Печенкин
5
Мусалов
96
Васильев
38
Алейников
19
Шарифуллин
13
Пузанов
11
Абдуллаев
7
Джамилов
14
Машуков
35
Енин
21
Раздорских
21
Раздорских
35
Енин
7
Рейес
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
7
Рейес
13
Пузанов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
13
Пузанов
Остались в запасе
Арсенал
Нефтехимик
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
71
A. Efremov
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
71
A. Efremov
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
15
A. Bondar
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
12
Энри Мукба
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Нефтехимик
1
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Нефтехимика», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Нефтехимик»

«Арсенал» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Арсенал
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