Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Тарханов
Материалы
Александр Тарханов - материалы
Россия
6 сентября 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Урал» среди лидеров РФПЛ. Как так вышло?
До Лиги чемпионов осталось всего три очка.
29.10.2017 09:55
26
Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе
Как Слуцкий дебютировал в роли комментатора, стоило ли Тарханову увести «Урал» с поля «Зенита» и почему круче Месси нет никого? Ответы в нашей традиционной рубрике.
24.04.2017 16:00
5
«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе
Злой гений Тарханов, чемпионство «Спартака» и мечта Юрия Дудя – в нашей традиционной твиттер-рубрике.
09.04.2017 16:30
3
«Урал» вышел в финал Кубка России. Как это было
«Урал» пробрался в финал Кубка России через кризисный «Рубин». Павел Зорапетян сходил на футбол в Екатеринбурге, став свидетелем исторического достижения оранжево-черной команды.
07.04.2017 11:45
5
Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня
Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в Монако. Тарханов вернулся в «Урал». Лучший вратарь Лиги чемпионов сломал руку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
03.11.2016 21:30
16
Кержаков продолжит карьеру в «Цюрихе». Дайджест событий дня
«Сьон» хочет зимой пригласить Роналдиньо. Хиддинк пока не согласился работать в «Челси». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.12.2015 23:45
1
Александр Тарханов: «Перед «Уралом» стоит задача обезопасить себя от неприятностей»
Советник президента «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о планах на сезон, будущем Александра Ерохина и посетовал на погоду в Хабаровске.
17.10.2015 12:30
«Шахтер» и «Валенсия» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Дайджест событий дня
У «Кубани» будет новый спортивный директор. «Урал» возглавит Тарханов. «Олимпиакос» не будет исключен из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
26.08.2015 00:16
6
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+