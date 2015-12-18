Кержаков продолжит карьеру в «Цюрихе». Дайджест событий дня

"Сьон" хочет зимой пригласить Роналдиньо​. Хиддинк пока не согласился работать в "Челси". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Перес: "Нужно дать Бенитесу время"

Президент "Реала" Флорентино Перес выразил доверие нынешнему главному тренеру команду Рафаэлю Бенитесу, опровергнув информацию, по которой испанского специалиста может сменить Зинедин Зидан, работающий с молодежным составом.

"Информация о том, что в команде есть проблемы между Бенитесом и игроками - не соответствует действительности. Я разговаривал со всеми сторонами. Я могу точно сказать, что Бенитес – это не проблема для "Реала", а ее решение.

Зидан не сменит Бенитеса на посту главного тренера. Он тренер нашей команды, и мы выбрали его потому что считает этот вариант идеальным. Нужно дать Бенитесу время", - заявил Перес.

Напомним, что ранее появилась информация, что Зинедин Зидан готов сменить Бенитеса у руля главной команды.

"Сьон" ждет Роналдиньо в январе

Бывшая звезда сборной Бразилии Роналдиньо в январе может вернуться в Европу. Как рассказал генеральный директор швейцарского "Сьона" Марко Дедженнаро, клуб готов сделать такое предложение. Сейчас 35-летний бразилец находится в статусе свободного агента, а последним его местом работы был "Флуминенсе", который он покинул в сентябре.

Известно, что Роналдиньо находится в сфере интересов турецкого клуба "Антальяспор", который сейчас возглавляет играющий тренер Самуэль Это'О.

Игроки "Челси" подрались на тренировке

Футболисты лондонского "Челси" подрались на вчерашней тренировке.

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас пошел в жесткий подкат против одного из партнеров, и из-за этого началась драка между футболистами, которую прекратил лондонский штаб.

Стоит отметить, что это была последняя тренировка игроков "Челси" под руководством португальца Жозе Моуринью, который вскоре после этого был уволен.

"Зенит" объявил о переходе Кержакова в "Цюрих"

Питерский "Зенит" на официальном сайте подтвердил переход форварда Александра Кержакова в швейцарский "Цюрих".

Кержаков арендован швейцарским клубом до 30 июня 2016 года. Стоит отметить, что контракт Кержакова с "Зенитом" завершается именно в этот день.

33-летний Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 года, провел за клуб 368 матчей и забил 160 голов.

Тест: знаете ли вы рекорды российского футбола?

Хиддинк пока не принял предложение "Челси"

Голландский специалист Гус Хиддинк заявил, что он пока что не подписывал контракт с "Челси".

"Мне нужно получить побольше информации. "Челси" попал в сложную ситуацию и я хочу разобраться в причинах этого, перед тем, как приму решение. Сначала мы проведем переговоры и на их основе я решу, буду ли на матче с "Сандерлендом", - сказал Хиддинк.

Напомним, что "Челси" остался без главного тренера после отставки португальца Жозе Моуринью.

Кто должен тренировать "Челси"? Рейтинг читателей "Бомбардира"

Витиньо остается в "Интернасьонале" еще на один год

Нападающий ЦСКА Витиньо, который выступает на правах аренды за "Интернасьонал", останется в бразильском клубе до декабря 2016 года.

Сообщается, что между всеми сторонами достигнута договоренность о продлении аренды, а официальное подписание контракта состоится на следующей неделе.

Витиньо выступает за "Интернасьонал" с января 2015 года. За это время он сыграл 49 матчей, в которых отметился 15-ю голами и шестью результативными передачами.

Тарханов возглавил "Славию"

Российский специалист Александр Тарханов возглавил болгарскую "Славию".

Детали соглашения пока не сообщаются. Помощником Тарханова будет Мартин Кушев, который известен по выступлениям за "Шинник" и "Амкар".

61-летний Тарханов за свою карьеру тренировал СКА (Одесса), "Терек", "Пахтакор", "Спартак" (старший тренер), ЦСКА, сборную России (ассистент), "Торпедо", "Крылья Советов", "Сатурн", вновь "Терек", "Нику", "Ветру", вновь "Крылья Советов", "Кубань", "Химки", вновь "Крылья Советов", вновь "Химки" и дважды "Урал".

Игроки "Урала" два месяца не получают зарплату

Футболисты и тренерский штаб екатеринбургского "Урала" не получили зарплату и премиальные за два последних месяца.

Пока неизвестно, когда будут погашены задолженности, несмотря на все уверения руководства "Урала" закрыть этот вопрос. При этом, президент клуба Григорий Иванов ранее заявлял, что у клуба нет никаких финансовых проблем.

Напомним, что после 18 туров "Урал" занимает восьмое место в чемпионате России.

Бабаев: "Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, будет ли клуб искать нового нападающего, если не удастся продилить аренду Сейду Думбия. Напомним, футболист арендован армейцами у "Ромы", и срок аренды истекает в январе.

"Будем вести работу, смотреть, что можно сделать. Но в целом, думаю, команда вполне боеспособная. Правда, концовка первой части чемпионата не удалась. Но здесь целый комплекс причин. Постараемся усилиться, но в каких-то разумных пределах, как это всегда делал ЦСКА. Зимой тяжело найти нападающего за адекватные деньги и способного нас усилить. Пока не хочется быть голословным. Как только появятся первые результаты, тогда готов поговорить конкретно", – говорит Бабаев.

"ЦСКА надо удержать Думбия, "Ростову" - Бердыева". Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ