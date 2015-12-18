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    • Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Кто должен тренировать «Челси»? Рейтинг читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    18.12.2015 15:40
    В октябре «Бомбардир» узнавал о своих читателей о том, кто должен тренировать «Челси». И тогда вы проголосовали за Жозе Моуринью, португальца уволили с поста. Поэтому мы обновили рейтинг, чтобы узнать о том, кого нужно назначить на вакантную должность.

    В октябре "Бомбардир" узнавал о своих читателей о том, кто должен тренировать "Челси". И тогда вы проголосовали за Жозе Моуринью. Ваш прогноз не оправдался, португальца уволили с поста. Поэтому мы обновили рейтинг, чтобы узнать о том, кого нужно назначить на вакантную должность.

    Из общего рейтинга мы убрали Моуринью и добавили новых кандидатов. При этом оставили все ранее отданные голоса за тренеров, а также включили "минусы", благодаря которым вы можете занизить показатели отдельным специалистам.

    "Челси" уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?

    Перед вами список специалистов. Кликайте на стрелочку "вверх" или "вниз" рядом с тем тренером, который нравится вам больше остальных. Количество голосов неограниченно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Metro, Zimbio, The Guardian, Tarafdari
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12625

      Вомбат 19 декабря 2015, 23:58

      имеоне не пойдет, а Анчелотти уже в Баварии. Свободен Гвардиола, но Абрамович его не любит, и назначит Хиддинка. Значит Челси будет как Анжи 2-3 года назад. В роли Этоо будет Азар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      bomilazdeshnii 19 декабря 2015, 15:00

      Красножана!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 декабря 2015, 14:34

      карпин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      stuff_europe 18 декабря 2015, 18:49

      Шевченко))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 декабря 2015, 17:39

      моё скромное мнение,так Гвардиола.Почти тот же Моуриньё.!!!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      imordovcev 18 декабря 2015, 16:22

      Бердыева!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      SamurayXXI 29 октября 2015, 14:42

      Лёню Слуцкого в список надо ещё

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      MaxReds 29 октября 2015, 12:53

      Пффф....никто уз выше перечисленных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 29 октября 2015, 12:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чем Анчелотти так прославился то? :D достижений 0

      -9
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      ...
      Рейтинг: +19

      exis > калач 30 октября 2015, 05:57

      калач, У анчи 3 лиги чемпионов...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > exis 7 ноября 2015, 00:39

      По-этому его из Реала ссаными тряпками погнали

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      riwz > калач 18 декабря 2015, 18:49

      А кого из Реала не сс*ными тряпками погнали?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      саша кул > калач 2 января 2016, 21:22

      ты по ходу тормозиш немного если у него достижений 0
      или просто не на тот сайт попал тебе мож в шашки надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 29 октября 2015, 09:25

      Почему в списке нет Бубнова?!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > Рулон Обоев 18 декабря 2015, 17:20

      бубнов самое-то он великий эксперт.пусть покажет как он разбирается в футболе

      1
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