Тест: знаете ли вы рекорды российского футбола?

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    Голосов: 1
    19.12.2015 18:05
    «Бомбардир» предлагает своим читателям проверить знания о главных достижениях игроков, тренеров и судей в матчах РФПЛ.

    "Бомбардир" предлагает своим читателям проверить знания о главных достижениях игроков, тренеров и судей в матчах РФПЛ.

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    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +80

      cruiff 16 марта 2016, 21:51

      В 1992 году Асмарал не проиграл Зениту, а обыграл его со счетом 8:3.

      И Алания не вылетала после своего чемпионства в 1995 году. В следующем сезоне она проиграла Спартаку в Золотом матче.

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      Рейтинг: +14

      allmorenah 15 марта 2016, 20:26

      что не так с Аланией? Она не вылетала после чемпионства же...

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 декабря 2015, 16:32

      Так вам на камеди надо...Идиотские тесты

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 20 декабря 2015, 19:59

      Вы - "Кубань". На грани краха, но как-то умудрились показать достойный результат

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      Рейтинг: +72

      miha99 20 декабря 2015, 18:34

      Играл против Наталушко в прошлом году в отборе на зональные соревнования,он за Николевск играл)))уважение и только,столько лет и до сих пор играть

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 декабря 2015, 20:55

      12/12. Вы - Игорь Акинфеев. По России спец, но как насчет теста по Лиге чемпионов?

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      Рейтинг: +13

      kondes79 19 декабря 2015, 19:01

      7 ))

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      Рейтинг: +10

      пенек_2 18 декабря 2015, 23:30

      игорь акинфеев

      -1
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      Рейтинг: +13

      Koven 18 декабря 2015, 22:26

      А что с последним вопросом?! Алания выиграла чемпионат в 1995 году. В следующем она играла золотой матч со Спартаком. Впервые вылетела из Высшей Лиги только в нулевых.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 декабря 2015, 21:53

      Спасибо за очередной тест!Приятно)Уже прям привык к ним)))

      0
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