Тест: знаете ли вы рекорды российского футбола?

"Бомбардир" предлагает своим читателям проверить знания о главных достижениях игроков, тренеров и судей в матчах РФПЛ.
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от "Бомбардира"
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
"Бомбардир" предлагает своим читателям проверить знания о главных достижениях игроков, тренеров и судей в матчах РФПЛ.
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от "Бомбардира"
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
что не так с Аланией? Она не вылетала после чемпионства же...
Так вам на камеди надо...Идиотские тесты
Вы - "Кубань". На грани краха, но как-то умудрились показать достойный результат
12/12. Вы - Игорь Акинфеев. По России спец, но как насчет теста по Лиге чемпионов?
7 ))
игорь акинфеев
А что с последним вопросом?! Алания выиграла чемпионат в 1995 году. В следующем она играла золотой матч со Спартаком. Впервые вылетела из Высшей Лиги только в нулевых.
Спасибо за очередной тест!Приятно)Уже прям привык к ним)))