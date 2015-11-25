Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Невероятный факт: каждая (ну почти каждая) команда имеет домашний стадион. «Бомбардир» проверяет любознательность своих читателей тестом, в котором собраны самые разные арены российских клубов.

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