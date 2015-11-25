Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

Невероятный факт: каждая (ну почти каждая) команда имеет домашний стадион. «Бомбардир» проверяет любознательность своих читателей тестом, в котором собраны самые разные арены российских клубов.
Невероятный факт: каждая (ну почти каждая) команда имеет домашний стадион. "Бомбардир" проверяет любознательность своих читателей тестом, в котором собраны самые разные арены российских клубов.
Тест: как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Источник: Бомбардир.ру