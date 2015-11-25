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    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?


    0
    Голосов: 0
    25.11.2015 10:10
    Невероятный факт: каждая (ну почти каждая) команда имеет домашний стадион. «Бомбардир» проверяет любознательность своих читателей тестом, в котором собраны самые разные арены российских клубов.

    Невероятный факт: каждая (ну почти каждая) команда имеет домашний стадион. "Бомбардир" проверяет любознательность своих читателей тестом, в котором собраны самые разные арены российских клубов.

    Тест: как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК "Краснодар"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (50)
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    fan Armenii
    1449598189
    9/15
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    Olmer
    1450020821
    "Вы - корреспондент "Нашего футбола". Где только не бывали" 10/15
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    Barmaley041
    1450038666
    Вы - Федор Конюхов. Были везде, помните все c 1 раза:)
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    Loko_Fan_1991
    1450547461
    11 из 15=)
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    Ромн@Сибирь
    1454922250
    Вы корреспондент "Нашего футбола". Но из 3 уровня только везение, и Подольск.
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    agul_BEDUK
    1459458813
    8
    Ответить
    G1dra
    1461840698
    11 с Тверским полем налажали ! банер на картинке !
    Ответить
    alex kidn
    1462204448
    14
    Ответить
    BOOMBASTIKSPB
    1474626932
    9 Стадион Волги жесть, конечно ))
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    Red-white-чемпион
    1492445046
    10
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