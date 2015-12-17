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    Зидан готов сменить Бенитеса во главе «Реала»

    Зинедин Зидан готов возглавить «Реал». В ноябре уже были слухи, что француз может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера , но Зидан сам опроверг эту информацию, отметив, что он пока не готов к работе. После серии неудач мадридского клуба журналисты вновь вернулись к слухам про Зизу, и выяснили, что теперь француз уже не боится ответственности.

    Если Бенитес будет уволен из клуба, то следующим тренером станет Зидан. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес поддерживал Рафу, однако сейчас он недоволен тренером.

    Источник: Daily Mail

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    17.12.2015 06:55
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    Комментарии (9)
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    Файдаэн_Шаз
    1450336953
    Черевченко, Аленичев, Терри, Зидан... В этом году мода на тренеров из вчерашних игроков клуба?
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    Jpen4er
    1450342407
    еще как вариант Рауль или он еще играет? что то я его из вида потерял
    Ответить
    FRZZ
    1450345785
    Очень ответственный шаг.
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    BARCLAYS_APL
    1450366032
    Я хочу чтоб он всех топ тренеров порвал которые существовали и существуют
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1450378330
    перед тем как стат тренером дай ему голову в груд.
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    Рулон Обоев
    1450543966
    Зинедин Зидан готов возглавить "Реал", но только если от этой вакансии откажется Александр Бубнов. В ноябре уже были слухи, что француз может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера , но Зидан сам опроверг эту информацию, отметив, что в том случае, если на пост главного тренера претендует российский специалист Александр Ббунов, он пока не готов к работе. После серии неудач мадридского клуба журналисты вновь вернулись к слухам про Зизу, и выяснили, что теперь француз уже не боится соперничества с Бубновым за главный пост в "Los Galácticos".
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    ologreds
    1694996580
    numo452179
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