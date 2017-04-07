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«Урал» вышел в финал Кубка России. Как это было

Ажиотаж вокруг полуфинального матча между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином» я почувствовал еще за день до игры. Мой знакомый, который посещает матчи «Урала» не чаще, чем концерты группы «Ленинград», позвонил с просьбой достать билеты. Тогда я подумал, что проблем не будет − ведь даже матч со «Спартаком» в нынешнем сезоне не собирал более 9000 зрителей. Но, открыв сайт клуба, я был приятно удивлен: из свободных остались только места за воротами.

Огромный интерес к полуфиналу был не только со стороны болельщиков. Пресс-центр стадиона за полчаса до начала встречи забился максимально плотно, и журналисты торопили друг друга, чтобы занять самые удобные места не в очень большой ложе для СМИ.

Несмотря на то, что «Урал» уже побеждал «Рубин» три недели назад в чемпионате России, в этом матче именно казанцы считались фаворитами. Это объясняется тем, что только победа в Кубке России могла спасти для Хави Грасии и без того неудачный сезон. Да и сами футболисты «Рубина» говорили про «бой» и «войну» в интервью перед этой встречей. Для дополнительной мотивации в Екатеринбург даже прилетел мэр Казани Ильсур Метшин. А вот «Урал» эта весна только радует. Команда Александра Тарханова в четырех встречах Премьер-лиги набрала 9 очков, а в 1/4 финала Кубка России в невероятном по сценарию матче обыграла «Краснодар».

С первых же минут уральцы завладели инициативой, по-хозяйски пошли вперед и тут же создали момент у ворот Сергей Рыжикова: Николай Димитров, прорываясь по правому флангу, сместился в центр и пробил выше ворот, в сторону черно-оранжевого сектора, на котором красовалась надпись: «Вперед за кубком!»

Казанцы, кажется, забыли, что в прошлой встрече с «Уралом» они пропустили быстрый гол. За что и поплатились: затяжная атака екатеринбужцев завершилась прострелом Кулакова и голевым касанием Владимира Ильина. Этот мяч стал третьим подряд для 24-летнего российского форварда, который постепенно рвется в национальную сборную. Как ни странно, первым со скамейки запасных Ильина поздравил его главный конкурент по атаке − Роман Павлюченко. Тем самым показывая, насколько хороша сейчас атмосфера в команде.

Поведя в счете, уральцы постепенно отдали инициативу «Рубину», который все больше пробовал играть верхом. Такая тактика принесла плоды уже на 30-й минуте: после точного навеса Лестьенна с левого фланга Жонатас мощно пробил в нижний угол ворот. Шансы «Рубина» на поездку в Сочи приобрели реальные очертания после того, как поле «СКБ-Банк арены» покинул главный творец «шмелей» Эрик Бикфалви, а через минуту за фол на Набиуллине арбитр Еськов незамедлительно назначил пенальти. Но тот же Жонатас не попал даже в створ ворот. Сложно представить, что творилось в этот момент в голове у Грасии, который висит на грани увольнения.

«Рубин» активно начал вторую сорокапятиминутку, сразу показав оранжево-черным, что именно они будет вести игру. Футболисты «Урала» с этим особо не спорили – контратаки уральцев смотрелись гораздо опаснее, чем позиционные рейды казанцев.

Своим шансом «Урал» воспользовался уже на 57-й минуте: Новиков после навеса Димитрова с углового хладнокровно расстрелял ворота Рыжикова. Что делали защитники казанцев в этот момент, не совсем понятно.

Футболисты «Урала» спокойно довели встречу до победы и добились исторического для себя достижения. После финального свистка на стадионе царила невероятная атмосфера, болельщики громко и дружно скандировали «Молодцы» и тихо обсуждали возможный визит «Арсенала», «Севильи» и «Интера». Кто знает: возможно, «Урал» прорубит окно в Европу для уральской столицы.

«Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

Россия. Кубок Россия Урал Рубин Новиков Александр Жонатас Ильин Владимир Тарханов Александр Грасия Хави
Комментарии (5)
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vodomut
1491559352
Урал удачи в финале!
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Бугимен
1491563024
Молодцы,жаль Рубина!
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Karpathian
1491566151
Переехал жить в Челябинск, как раз тогда Урал начинал свой путь против местного клуба, а вчера смотрел по ящику, орал на весь Че, наверное))))))))))
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sega77+
1491623619
рад за урал
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umarjon1935
1491705919
Молодцы!!!
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