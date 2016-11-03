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  • Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня

Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня

Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3). Специалист извинился перед болельщиками за столь крупный проигрыш.

«Совсем не получилась у нас игра. Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ. Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался. Сегодня «Монако» был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно. Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать», – сказал Слуцкий.

Зачинщиком конфликта с Месси оказался Артета

Стали известны новые детали конфликта форварда «Барселоны» Лионеля Месси с футболистами «Манчестер Сити», который произошел в подтрибунном помещении по окончании выездного матча Лиги чемпионов (1:3). Как сообщает телеканала La Sexta, инициатором конфликта был Микель Артета, занимающий должность ассистента главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Испанец сказал Месси: «Чего ты ждешь? Иди в раздевалку, м…к». В ответ на это аргентинец сказал: «Иди сюда, идиот! Не убегай и не прячься от меня!»

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Александр Тарханов назначен новым главным тренером «Урала». Как сообщает источник, 62-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время. Напомним, что Тарханов руководил «Уралом» с 27 ноября 2013 года по 8 июня 2015-го.

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Напомним, в «Шанхай СИПГ» выступает форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в «Зените».

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Президент России Владимир Путин провел встречу с игроками красноярского клуба «Тотем», которые стали чемпионами мира по футболу среди детских домов. Глава государства пообещал детям, что они будут привлечены к различным мероприятиям в рамках домашнего мундиаля в 2018 году.

«Очень рад, что футбол развивается. Жив, оказывается, футбол», – заявил Путин.

Созин: «Слуцкий начинает задумываться об отставке»

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин отметил, что не исключает скорого увольнения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который может сам инициировать свою отставку.

«ЦСКА продолжает проигрывать. Об игровых и кадровых проблемах команды высказались абсолютно все специалисты. Не вижу смысла перечислять все сложности, с которыми столкнулся ЦСКА. Можно лишь констатировать, что ситуация на данный момент выглядит беспросветной.

Очевидно, что сейчас команде нужна сильная встряска. Рассчитывать на вливание свежей крови в период трансферов выглядит неоправданной наивностью. Поэтому нужно искать другие способы, которые бы разбудили имеющихся игроков. Думаю, это понимают в руководстве клуба. Это наверняка осознает и сам Слуцкий. Не нужно обладать телепатическими способностями, чтобы предположить, что Слуцкий начинает задумываться об отставке. Не удивлюсь, если он в ближайшие дни подаст прошение об отставке. Не уверен, что руководство его примет, но это уже другая история», – заявил Созин.

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Каспер Шмейхель сломал руку

«Лестер» потерял вратаря команды Каспера Шмейхеля примерно на месяц. Датский вратарь команды сломал руку в матче с «Копенгагеном» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Следует отметить, что голкипер получил повреждение еще в первом тайме, но сумел доиграть встречу.

«Лестер» на групповом этапе турнира еще ни разу не пропускал голы.

Россия. Премьер-лига Россия Урал Крылья Советов ЦСКА Шанхай Порт Лестер Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Артета Микель Шмейхель Каспер Халк Скрипченко Вадим Слуцкий Леонид Тарханов Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (16)
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Mi6
1478193686
что нам с этих извинений?
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@ SAFRFN
1478194107
Я рад что "Спартак" поставил на место цска ...Это позор Российского футбола...Все смеются над одноногой защитой сборной России...И вот "Спартак" доказал что они Никто...А "Спартаку" я желаю удачи ,с таким составом надо решать становиться чемпионами ....И не допустить такого позора как цска в евро кубки ....У нас много техничных и красивых команд...
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Мортус
1478207957
Ну пипец. Куда деваться от этих суперэкспертов. Каждый желает высказаться по очевидным вопросам. Лучше бы этикой занимался, а не учил людей адекватных что и когда делать.
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tootoo
1478213321
Охренеть, Шмейхель со сломанной рукой так тащил в конце матча!
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Nesterenko
1478217714
Вам еще повезло против Байера! Так что две ничьи в ЛЧ-это для вас супер результат, опять просрали все, кони долбанутые. Позорите всю страну со своими деревянными игроками, снимайтесь с турнира лохи!!!!!!
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alexis02lion
1478221499
Рад возвращению Тарханова. Что-то в Урале менять надо и он знает как это делать. Всё-таки дольше всех был в клубе. А Скрипченко ожидаемо, удачи ему и скорее всего верное решение, что иногда надо резко поменять обстановку чтобы двигаться дальше.
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magg27
1478244046
Извинения приняты,покажи игрой а не словом!
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mihail1980
1478248317
надо цска в фнл на один годик как динамо
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KB_Krasnogorsk
1478300425
Скрипченко как крысеныш по тапкам дал :)
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TUMS
1478320521
Встряска нужна всему нашему футболу. И зарплату футболистам в размере 15000 руб. Тогда может быть играть будут.
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