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    • ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

    ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему


    4
    Голосов: 8
    23.10.2016 14:00
    У ЦСКА, несмотря на помпезное открытие стадиона, миллион проблем. Дмитрий Проскурин объясняет, почему армейцы долго к этому шли, и почему у московской команды начинается важнейший период со времен появления Гинера.
    СПОЙЛЕРЫ
    Скоро фанаты ЦСКА взбунтуются окончательно. Слуцкий совершенно не понимает, как заменить центральных защитников и во что дальше играть в нападении. У Гинера проблемы с финансами, но если он уйдет, то в армейском клубе начнется новая эпоха. Зато скучать точно не придется.

    Конец спокойствию

    О ЦСКА давно говорить скучно. Есть комплект общих фраз, которые мы повторяем, потому что надо поговорить об армейцах. Выиграли чемпионат – вспоминаем финансовую стабильность и крутость лидеров. Проиграли в Лиге чемпионов – шутим о «сухаре» и не понимаем, зачем ЦСКА опять делает это: пробивается в еврокубки и не может тактикой против «Амкара» отобрать очки у «Баварии».

    Штампованные годы, похоже, завершаются. По данным финансовой компании «Альпари», убытки ЦСКА составляют около миллиарда рублей в год. О проблемах бизнеса Евгения Гинера сообщали еще два года назад, когда на Украине все только разгоралось. Но реальные трудности клуб прочувствовал лишь в этом году.

    Точнее – ощутили болельщики, увидевшие команду без лидера в атаке. Если в прошлом сезоне кошмар не допускали Муса, Думбия (в первой части сезона) и чуть Оланаре (в концовке), то в этом году красно-синие шарфики как никогда близки к полету на поле нового стадиона. Пока терпения еще хватает, но пара фокусов от Траоре – и спартаковский сюжет фанатского бунта будет близок и ЦСКА.

    Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого

    Неизбежное

    Евгения Гинера называют весьма компромиссным бизнесменом, умеющим уговаривать, договариваться, а когда надо – отступить. Например, в 2011-м закрыли рынок «Лужники», который приносил весомый доход, но президент ЦСКА не поднял шума (вероятно, был серьезный государственный интерес), а совместно с партнерами начал строить «Новые Лужники». В 2014-м Гинер ловко смягчает политический удар по футбольному клубу. А в 2016-м – достраивает стадион. Пусть приехал на открытие не «Челси», но все довольны – фанатам не придется страдать в химкинских пробках.

    Сейчас президенту ЦСКА пора вновь применить свои лучшие навыки. Ведь так нельзя уже. Слуцкий пока не знает, кто заменит центральных защитников – символов клуба, которые, так может случиться, могут уйти из ЦСКА вместе с Гинером. Слуцкий не знает, кто сыграет в центре нападения следующим летом (напомним, что Ласина в аренде). Неужели расчет, при продолжающейся экономии, будет на Панченко?

    Белка в колесе устала бегать, исхудала и не знает, как с парой орешков прожить еще кучу времени. Колесо заскрипит, уши заноют от неприятного звука, но пора менять белку.

    Самое страшное

    Кто будет руководить ЦСКА при вероятных переменах – вопрос исключительно экономической компетенции, для фанатов газеты «Ведомости» (среди них – Роман Широков, например).

    Говорят, что Гинер – вовсе не главная фигура в вопросах финансирования. Контракт с государственными «Россетями» и близость к Минобороны не дают армейским фанатам гордо сказать о полной независимости клуба. Но Евгений Гинер, как мы выше заметили, – Сергей Игнашевич. Есть за что поругать, и оборона зависит не только от него. Но все мы понимаем, что как Игнашевич объявит о завершении карьеры, для армейской защиты начнется новая жизнь. Загадочная и пугающая. А там и братья Березуцкие (интересно, кстати, одновременно?) начнут искать работу.

    Перестройка всегда кошмарит внезапностями. А главное – армейцы давно забыли, как это происходит, когда будущее в стадии подвешенной неизвестности. Стабильность уморила ЦСКА, и тем ужаснее, что нет иммунитета. Сюжет московского «Динамо» с временными и глупыми тратами или продолжение относительно европейского пути? Появится молодая и крепкая связка центрдефов или клонируют Березуцких? Есть еще миллион вариантов, а с ответами – проблемы. Которые готовы во всю силу обнять армейцев.

    Ну, хоть о ЦСКА поговорим с интересом.

    5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК ЦСКА, Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии (41)
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    Snek
    1477226292
    за 15 лет стабильного роста, команда получила стадион и много трофеев, не бывает худа без добра, такая же пропасть зияла перед ЦСКА до прихода Слуцкого, но тогда сразу же пошли на подъём, встряска нужна, это только слепому не заметить. В идеале сменить тренера, есть вариант с Гончаренко, почему бы так же не попробовать позвать Бердыева?
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    life85
    1477226836
    набор бредовых мыслей...статья полное г !!!
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    Aztec58
    1477244431
    Вот только когда Гинера объявят в розыск, он будет уже далече, увы...
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    TUMS
    1477254861
    Да проблемы, проблемы...
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    lihindic
    1477257458
    наконец-то вальнули шлюх....
    Ответить
    Boniel+
    1477298779
    Слуцкий не тренер!Он умудрился за пять игр превратить сборную в ЦСКА.Все видели эту команду во Франции.Я молил Бога,чтобы Мутко оставил его в сборной и этот тип забыл бы дорогу в ЦСКА.Нет же остался!А дальше будет позор и забвение.И чем раньше его уволить,команде будет легче возрождаться.
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    Вячеслав Сергеев
    1477301591
    Шельмовать самого стабильного российского тренера? Не буду! Но всему требуется обновление. Застой наметился два года назад и зашел в тупик. Нельзя вытягивать на старичках, они уже отработали своё... Забивать некому... До психоза доводят катания мяча поперёк и назад, топтания у штрафной соперника, тупые навесы с флангов... Индивидуально трусят бить по воротам!!! А сколько брака в передачах и обработке мяча?!!! Жаль, конечно, что болельщики стали искать в тренере виновника всех бед и в такой мерзкой форме...
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    vgarakh
    1477310533
    Статья бредовая, как и все статьи господина Проскурина, такое впечатление , что он постоянно под кайфом.
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    Егор Велунов
    1477486252
    Нормальная ситуация для ЦСКА с точки зрения бизнеса, строительство стадиона заставило влезть в долги, вылезать из которых в условиях финансовых трудностей страны и политических аспектов бизнеса президента клуба очень сложно. но нужно. Плюс мотивация игроков и старение. Главная проблема и задача ЦСКА сейчас - создание своей клубной пирамиды подготовки воспитанников. Это даст устойчивость клубу. В качестве примера смотрите Реал и Барселону.
    Ответить
    111ax
    1477545573
    состав стареет, денег нет, делать ставку на своих молодых или дешевых зарубежных - главный вопрос
    Ответить
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