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    Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого


    3.6
    Голосов: 8
    15.10.2016 13:10
    Болельщики московского ЦСКА все больше недовольны работой Слуцкого. «Бомбардир» показывает, как на матче с «Уфой» терпение армейских фанатов иссякло окончательно.

    Против Леонида Слуцкого фанаты выступали еще несколько лет назад. Тогда на трибунах тоже возникали унизительные плакаты, а голосом болельщики требовали отставки тренера ЦСКА. В 2012 году любители футбола подготовили открытое письмо к Слуцкому, призвав наставника принять мужское решение об уходе из команды. Тренер просьбам не внял и остался, а фанатский гнев вскоре немного поутих, так как пришли победы. Сейчас ситуация разгорается вновь. От ЦСКА требуют игры в атакующий футбол, но даже в матче с «Уфой» тренер выбирает тактику контратак. «Хватит ссать, пора играть», – баннер, который должен заставить Леонида Слуцкого задуматься.

    [poll id=1135]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
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    Комментарии (41)
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    +50/-50
    1476563034
    Его давно пора - в шею. Он не тренер. У него нет никаких идей. Есть набор хороших игроков и не более. Золотое место Слуцкого это Кр. Советов.
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    Comentarios
    1476569819
    Победителей не судят. Побеждает команда значит пойдет.
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    exreporter
    1476573348
    ну я против оскорблений. Но другими словами эту мысль поддерживаю. Все же Слуцкий чрезмерно прагматичен, осторожен и нерешителен.
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    RussianHorse
    1476573395
    Слуцкий себя исчерпал в команд уже.
    Началась стагнация.
    Он должен уходить,100%. Есть 3 тренера для ЦСКА: 1)Гончаренко 2)Веркаутерен 3)Кононов
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    sciline10
    1476583449
    Команда действующий чемпион страны, а они до сих пор чем-то недовольны, у того же Ростова более оборонительная манера, но они молодцы-мужики, хотя подбор игроков в данный момент практически не уступает ЦСКА, а вообще с теми средствами что выделяет Гинер на трансферы вообще чудо что команда становится чемпионом. Напоминает Фергюсона, тоже на трансферы не актив как выделяли, но приводил команду к чемпионствам.
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    sour12
    1476594924
    цска уже какой сезон не могут полностью укомплектовать....и какой год цска чемпион....не думаю что если сменить тренера и не приобрести игроков атаки, да и защитники уже тоже совсем не молодые особенно для евро кубков....так что тренер хороший у команды....нужны игроки...а то кого в атаку ставить или требуют поменять на играющего тренера бэйла??? что бы он и тренировал и забивал? )))))))))
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    woyser
    1476600616
    Если Слуцкий уйдёт из ЦСКА, он больше нигде не сможет успешно тренировать и он это понимает. Ведь по сути русскоязычный костяк команды - это ещё наследие Газзаева, сам Слуцкий не особо то там что-то построил и вряд ли что-то построит.
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    Виталич
    1476603153
    Ну вы блин даете..команда с такими ресурсами идет в лидерах..вы чо?если бы не бегемот щас стояла бы в середине в лучшем случае..надо беречь бегемота..
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    за ЦСКА с 1980г
    1476626392
    Теперь я понял,фанаты ЦСКА-мудаки! Я раньше слышал это от болел Спама и Зени,но не верил. Теперь верю! Фанаты ЦСКА,проще говоря-недоумки.... Я помню те времена,когда ЦСКА шёл на 6 месте-стабильно.. Потом,низкий поклон,Садырину,Довлатову(извините если не правильно написал),когда ЦСКА из небытия поднялся на второе место. Потом Газаев,когда команда обыграв Зенит,могла проиграть Уфе.. Теперь команда берёт всё,что плохо лежит,умудряется откусить кусок пожирнее и становиться ЧЕМПИОНОМ.. А вы? НЕ будьте же козлами и "не ссыте". ВСё будет тип-топ..
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    Axel77
    1476734811
    Абизяны мля! Слуца лучший!.....
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