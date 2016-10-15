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Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого

Против Леонида Слуцкого фанаты выступали еще несколько лет назад. Тогда на трибунах тоже возникали унизительные плакаты, а голосом болельщики требовали отставки тренера ЦСКА. В 2012 году любители футбола подготовили открытое письмо к Слуцкому, призвав наставника принять мужское решение об уходе из команды. Тренер просьбам не внял и остался, а фанатский гнев вскоре немного поутих, так как пришли победы. Сейчас ситуация разгорается вновь. От ЦСКА требуют игры в атакующий футбол, но даже в матче с «Уфой» тренер выбирает тактику контратак. «Хватит ссать, пора играть», – баннер, который должен заставить Леонида Слуцкого задуматься.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (41)
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ivanthebest
1476527912
Вся суть конской ссыкливой игры... И по-большому счёту Лёня тут не причём, как бы я его недолюбливал, всё дело в Гинере, который жмёт деньги на нормальных игроков. Продали Мусу, взяли почти бесплатно в аренду бревно... Вся суть конской стратегии Гинера... Крахоборы и евреи...
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tier.tnd
1476528317
Баннер конечно оригинал! :))) Слуцкий нормальный мужик, когда он приводил команду к чемпионству все забыли уже, будет всё......
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cska-62
1476528989
Да не умеет он ничего! Ни выстраивать игру команды, ни готовить молодёжь! Угробил уже Базелюка, Ефремова, Мамаева, Панченко, и последние двое заиграли только в других командах! Семь лет паразитирует на лучшей в стране ещё газзаевской защите и мастерстве отдельных игроков типа Вернблума, Думбия, Мусы, Тошича, Дзагоева или бердыевской связке Ерёменко-Натхо. Что он сам создал? Тактику "Бей-Муса-Беги"? Или "Навешивай-Траоре-Вноси"? Так в Европе с такими тактическими решениями ежегодный и хронический позор! Ну а с Траоре даже в РФПЛ что-либо получается реже, чем через раз! Если бы не Вася Березуцкий и стандарт, то и у "Уфы" вчера бы не выиграли! С выстроенной игрой команды очень бы пригодились в атаке и Страндберг, и Панченко, и Базелюк! Они работают на поле, двигаются без мяча, ищут свободные зоны. Траоре же лентяй! Ждёт пас-конфетку. Вчера одну такую конфетку получил и что? Вальяжно расправиться с вратарём "Уфы" не получилось... Это Думбия мог один, бля, без ансамбля, мячи забивать, как, например, он это делал даже в матчах с "МанСити"... Но Траоре - не Думбия... Этот двухметровый гигант даже на втором этаже играть не научился... Играет больше ногами... И использует стартовую скорость... Как это не феноменально звучит. Но он лентяй, и лентяй не слишком высокого уровня. Вагнер Лав в молодости, Думбия периодически тоже были лентяями на поле, но разве Траоре можно сравнить с ними? И зачем, наконец, отдали в аренду Панченко, если он один ценнее намного сразу двух приобретений: Траоре и Ионова?
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diadushka
1476530888
Болелы цска вроде еще недавно на колхозников гнали, что те в автобус играют, а сами.........?)))
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diadushka
1476530943
по игре даже бомжи и мясные интереснее смотрятся
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Dobroe Teplo za CSKA
1476531026
что за бред? Гинер из футбола сделал бизнес, ему пох на игроков, для него главное деньги...
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gak71
1476543894
Угораю. То что он умеет делать говорят результаты, а как и кем достигнуты всё досужие обобщения. С таким набором игроков вообще непонятно как можно играть? Нет играть можно, но на уровне вылета, поэтому не хрен гнать, пока есть результат он будет тренер ЦСКА!!! Вот не будет результатов и футболистов нормальных не купят сам уйдёт, Гинер умный мужик хрен уволит даже в этом случае.
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Spiridonovich
1476548634
Знаменитая фраза Гинера, деньги решают всё. И действительно, во внутреннем чемпионате они делали своё дело. Не заменимым проводником идеи Гинера, является Слуцкий. ЦСКА всё время на ведущих ролях. Но как только действие денег заканчивалось, начинались позорные проигрыши. В Европе выше четвёртого, последнего места не светило и не светит ничего.. Сегодня мошна стала тощей и потому не за горами участь Динамо. Что касается, квалификации Слуцкого то это случайный человек в футболе. Его сильные стороны, организация договорных матчей, письма игрокам, раздача бонусов наличными во время тренировок и так далее. Если учесть, что у него нет тренерского таланта и вдобавок он трус по своей натуре, то эта личность кроме вреда ничего не привнесла в наш футбол.
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Za CSKA
1476556988
Действительно - Хватит ссать, пора играть!!!!!!!!!!!!
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+50/-50
1476563034
Его давно пора - в шею. Он не тренер. У него нет никаких идей. Есть набор хороших игроков и не более. Золотое место Слуцкого это Кр. Советов.
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