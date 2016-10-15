Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого

Против Леонида Слуцкого фанаты выступали еще несколько лет назад. Тогда на трибунах тоже возникали унизительные плакаты, а голосом болельщики требовали отставки тренера ЦСКА. В 2012 году любители футбола подготовили открытое письмо к Слуцкому, призвав наставника принять мужское решение об уходе из команды. Тренер просьбам не внял и остался, а фанатский гнев вскоре немного поутих, так как пришли победы. Сейчас ситуация разгорается вновь. От ЦСКА требуют игры в атакующий футбол, но даже в матче с «Уфой» тренер выбирает тактику контратак. «Хватит ссать, пора играть», – баннер, который должен заставить Леонида Слуцкого задуматься.

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