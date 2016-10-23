ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

Конец спокойствию

О ЦСКА давно говорить скучно. Есть комплект общих фраз, которые мы повторяем, потому что надо поговорить об армейцах. Выиграли чемпионат – вспоминаем финансовую стабильность и крутость лидеров. Проиграли в Лиге чемпионов – шутим о «сухаре» и не понимаем, зачем ЦСКА опять делает это: пробивается в еврокубки и не может тактикой против «Амкара» отобрать очки у «Баварии».

Штампованные годы, похоже, завершаются. По данным финансовой компании «Альпари», убытки ЦСКА составляют около миллиарда рублей в год. О проблемах бизнеса Евгения Гинера сообщали еще два года назад, когда на Украине все только разгоралось. Но реальные трудности клуб прочувствовал лишь в этом году.

Точнее – ощутили болельщики, увидевшие команду без лидера в атаке. Если в прошлом сезоне кошмар не допускали Муса, Думбия (в первой части сезона) и чуть Оланаре (в концовке), то в этом году красно-синие шарфики как никогда близки к полету на поле нового стадиона. Пока терпения еще хватает, но пара фокусов от Траоре – и спартаковский сюжет фанатского бунта будет близок и ЦСКА.

Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого

Неизбежное

Евгения Гинера называют весьма компромиссным бизнесменом, умеющим уговаривать, договариваться, а когда надо – отступить. Например, в 2011-м закрыли рынок «Лужники», который приносил весомый доход, но президент ЦСКА не поднял шума (вероятно, был серьезный государственный интерес), а совместно с партнерами начал строить «Новые Лужники». В 2014-м Гинер ловко смягчает политический удар по футбольному клубу. А в 2016-м – достраивает стадион. Пусть приехал на открытие не «Челси», но все довольны – фанатам не придется страдать в химкинских пробках.

Сейчас президенту ЦСКА пора вновь применить свои лучшие навыки. Ведь так нельзя уже. Слуцкий пока не знает, кто заменит центральных защитников – символов клуба, которые, так может случиться, могут уйти из ЦСКА вместе с Гинером. Слуцкий не знает, кто сыграет в центре нападения следующим летом (напомним, что Ласина в аренде). Неужели расчет, при продолжающейся экономии, будет на Панченко?

Белка в колесе устала бегать, исхудала и не знает, как с парой орешков прожить еще кучу времени. Колесо заскрипит, уши заноют от неприятного звука, но пора менять белку.

Самое страшное

Кто будет руководить ЦСКА при вероятных переменах – вопрос исключительно экономической компетенции, для фанатов газеты «Ведомости» (среди них – Роман Широков, например).

Говорят, что Гинер – вовсе не главная фигура в вопросах финансирования. Контракт с государственными «Россетями» и близость к Минобороны не дают армейским фанатам гордо сказать о полной независимости клуба. Но Евгений Гинер, как мы выше заметили, – Сергей Игнашевич. Есть за что поругать, и оборона зависит не только от него. Но все мы понимаем, что как Игнашевич объявит о завершении карьеры, для армейской защиты начнется новая жизнь. Загадочная и пугающая. А там и братья Березуцкие (интересно, кстати, одновременно?) начнут искать работу.

Перестройка всегда кошмарит внезапностями. А главное – армейцы давно забыли, как это происходит, когда будущее в стадии подвешенной неизвестности. Стабильность уморила ЦСКА, и тем ужаснее, что нет иммунитета. Сюжет московского «Динамо» с временными и глупыми тратами или продолжение относительно европейского пути? Появится молодая и крепкая связка центрдефов или клонируют Березуцких? Есть еще миллион вариантов, а с ответами – проблемы. Которые готовы во всю силу обнять армейцев.

Ну, хоть о ЦСКА поговорим с интересом.

5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело