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  • ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

ЦСКА всегда будет с нервом. Почему армейцам пора готовиться к худшему

Конец спокойствию

О ЦСКА давно говорить скучно. Есть комплект общих фраз, которые мы повторяем, потому что надо поговорить об армейцах. Выиграли чемпионат – вспоминаем финансовую стабильность и крутость лидеров. Проиграли в Лиге чемпионов – шутим о «сухаре» и не понимаем, зачем ЦСКА опять делает это: пробивается в еврокубки и не может тактикой против «Амкара» отобрать очки у «Баварии».

Штампованные годы, похоже, завершаются. По данным финансовой компании «Альпари», убытки ЦСКА составляют около миллиарда рублей в год. О проблемах бизнеса Евгения Гинера сообщали еще два года назад, когда на Украине все только разгоралось. Но реальные трудности клуб прочувствовал лишь в этом году.

Точнее – ощутили болельщики, увидевшие команду без лидера в атаке. Если в прошлом сезоне кошмар не допускали Муса, Думбия (в первой части сезона) и чуть Оланаре (в концовке), то в этом году красно-синие шарфики как никогда близки к полету на поле нового стадиона. Пока терпения еще хватает, но пара фокусов от Траоре – и спартаковский сюжет фанатского бунта будет близок и ЦСКА.

Баннер тура. Фанаты ЦСКА против Слуцкого

Неизбежное

Евгения Гинера называют весьма компромиссным бизнесменом, умеющим уговаривать, договариваться, а когда надо – отступить. Например, в 2011-м закрыли рынок «Лужники», который приносил весомый доход, но президент ЦСКА не поднял шума (вероятно, был серьезный государственный интерес), а совместно с партнерами начал строить «Новые Лужники». В 2014-м Гинер ловко смягчает политический удар по футбольному клубу. А в 2016-м – достраивает стадион. Пусть приехал на открытие не «Челси», но все довольны – фанатам не придется страдать в химкинских пробках.

Сейчас президенту ЦСКА пора вновь применить свои лучшие навыки. Ведь так нельзя уже. Слуцкий пока не знает, кто заменит центральных защитников – символов клуба, которые, так может случиться, могут уйти из ЦСКА вместе с Гинером. Слуцкий не знает, кто сыграет в центре нападения следующим летом (напомним, что Ласина в аренде). Неужели расчет, при продолжающейся экономии, будет на Панченко?

Белка в колесе устала бегать, исхудала и не знает, как с парой орешков прожить еще кучу времени. Колесо заскрипит, уши заноют от неприятного звука, но пора менять белку.

Самое страшное

Кто будет руководить ЦСКА при вероятных переменах – вопрос исключительно экономической компетенции, для фанатов газеты «Ведомости» (среди них – Роман Широков, например).

Говорят, что Гинер – вовсе не главная фигура в вопросах финансирования. Контракт с государственными «Россетями» и близость к Минобороны не дают армейским фанатам гордо сказать о полной независимости клуба. Но Евгений Гинер, как мы выше заметили, – Сергей Игнашевич. Есть за что поругать, и оборона зависит не только от него. Но все мы понимаем, что как Игнашевич объявит о завершении карьеры, для армейской защиты начнется новая жизнь. Загадочная и пугающая. А там и братья Березуцкие (интересно, кстати, одновременно?) начнут искать работу.

Перестройка всегда кошмарит внезапностями. А главное – армейцы давно забыли, как это происходит, когда будущее в стадии подвешенной неизвестности. Стабильность уморила ЦСКА, и тем ужаснее, что нет иммунитета. Сюжет московского «Динамо» с временными и глупыми тратами или продолжение относительно европейского пути? Появится молодая и крепкая связка центрдефов или клонируют Березуцких? Есть еще миллион вариантов, а с ответами – проблемы. Которые готовы во всю силу обнять армейцев.

Ну, хоть о ЦСКА поговорим с интересом.

5 матчей в Лиге чемпионов, когда ЦСКА Слуцкого играл смело

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Траоре Ласина Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (41)
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ЦСКА 3011
1477131633
Автор походу в носу наковыривает свои впечатления
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007abdul007
1477132244
журналюги давно яму ЦСКА роют, вашим влажным мечтам не сбытся
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cska-62
1477132628
Ну если упускать хронически и ежегодно с вредителем Слуцким возможность заработать в Лиге Чемпионов, то и будет, конечно, финансовая яма. Чего в этом необычного? Паразитирование на ещё газзаевской защите и мастерстве отдельных футболистов атаки могло приносить бонусы во внутреннем первенстве, да и то нерегулярно, а для выступления в Европе требуется играющая в футбол команда! Даже приобретённая бердыевская связка Натхо-Ерёменко не сработала, ибо Слуцкий посадил Натхо в запас...(?). Молодняк угроблен или отдан в аренду (Базелюк, Ефремов, Чернов, Панченко и т.д.), потенциал не реализован или разбазарен (Мамаев, Хонда). Ну а не будет самого удачного трансфера с приобретением лучшего опорника РФПЛ в лице Понтуса Вернблума, то будет вообще полная "труба"! У Гинера был футбольный нюх. И он не враг самому себе. Именно поэтому я уверен, что "чучело" на тренерском мостике и вредителя держит не он, а настоящий хозяин ЦСКА - загадочный Мистер Оффшор! Зачем? Почему? На этот вопрос я попробую ответить, когда тайное станет явным!
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mihail1980
1477138777
цска провалил трансферное окно очень сильно
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alex1951
1477141240
Слутскага нада бы давна вигинать! Етат пузырь - никакой ни тренэр! Жирьный мишок висячий,так ..иди дамой жирьный животь.. не пазорь расию и це с ка!
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BAIv
1477142302
вряд ли Гинер стал бы строить стадион на последние деньги,, а в бизнесе у всех проблем всегда хватает, только чинуши тырят без напряга миллиарды
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DEFENDER114
1477144056
Не статья, а набор корявой безграмотной чуши.. а перемены, разумеется будут
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red_blue_fury
1477153596
Нормально все будет! сопли на кулак намотаем и будем бороться до последней крови!!! Леня молодец, в такое тяжелое время показывает силу команды (даже при возрастной обороне, ослабленном центре и нулевым нападением). Гинер же разрулит все, либо рокировку устроят в голове клуба достойную. Так что не надо трубить сирену раньше времени!!! ЦВБП
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GM
1477155296
>>>В 2014-м Гинер ловко смягчает политический удар по футбольному клубу. Автор не поделится секретом, какой в 2014 году был политический удар по ЦСКА? >>>По данным финансовой компании «Альпари», убытки ЦСКА составляют около миллиарда рублей в год. А у остальных клубов лучше? Тоже бунтовать будут? >>>Пусть приехал на открытие не «Челси» Матча-открытия не было. >>>>Белка в колесе устала бегать, исхудала и не знает, как с парой орешков прожить еще кучу времени. Колесо заскрипит, уши заноют от неприятного звука, но пора менять белку. Аффтар, бросай пить - белочки сразу тебя покинут! >>>Кто будет руководить ЦСКА при вероятных переменах – вопрос исключительно экономической компетенции, для фанатов газеты «Ведомости» Какая "глубокая" и интересная мысль! Осталось не ясным, что газета "Ведомости" сделала плохого автору. >>>Но Евгений Гинер, как мы выше заметили, – Сергей Игнашевич. Аффтар, это даже не паранойя, это полная клиника. Это куда круче, чем "Ленин - гриб"! >>>Стабильность уморила ЦСКА, и тем ужаснее, что нет иммунитета. Откуда "дровишки", если не секрет (трещину в потолке и обсосанный палец в качестве причины, чур, не называть). "Зажигательная" по своей бредовости, "аналитика". С чем аффтара и можно поздравить :)
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MUKHTARR
1477162737
Своих воспитанников надо с колен поднимать, выстраивать нормальную школу, тогда и будет нормальная ротация, без бешеных трат (чего так избегает ЦСКА)
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