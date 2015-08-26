«Шахтер» и «Валенсия» вышли в групповой раунд Лиги чемпионов. Дайджест событий дня

<p><em>У «Кубани» будет новый спортивный директор. «Урал</em>»<em> возглавит Тарханов. «Олимпиакос» не будет исключен из Лиги чемпионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>УЕФА отказался исключать «Олимпиакос» из Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>"Олимпиакос" сможет принять участие в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов. Такое решение принял УЕФА несмотря на обвинения пирейского клуба в организации договорных матчей.</p> <p>В июне хозяин "Олимпиакоса" Вангелис Маринакис был отстранен от футбола из-за расследования по делу о коррупции в греческом футболе. По этому поводу "Панатинаикос" направил в лозаннский спортивный суд апелляцию с требованием отстранить "Олимпиакос" от участия в ЛЧ. Однако обвинения с Маринакиса были сняты, а апелляция отклонена.</p> <p>При этом правила УЕФА гласят, что клуб может быть исключен из соревнований и по ходу сезона, если будет доказано участие в договорных встречах, начиная с 2007 года.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Черчесов провел мастер-класс для игроков «Алании»</strong></span></p> <p>Экс-главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ, объявивших, что он будет работать неделю с тренерским штабом "Алании".</p> <p>"Меня попросили провести одну тренировку, мастер-класс, ни о какой работе речи не идет. Бред. Я был на базе, глава республики попросил провести одну тренировку. Прилетел к себе домой, схожу, посмотрю. Это не первый раз так бывает", - сказал Черчесов.</p> <p>"Алания" после пяти проведенных матчей занимает предпоследнее, 13-е место в зоне "Юг" второго дивизиона чемпионата России.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сборная России будет готовиться в Химках</strong></span></p> <p>Сборная России соберется 31 августа для подготовки к матчам против Швеции и Лихтенштейна в рамках отбора Евро-2016.</p> <p>Тренировки будут проходить на "Арене Химки". 4 сентября состоится пресс-конференция нового наставника сборной Леонида Слуцкого, а также тренировка на "Открытие Арене", где 5 сентября пройдет матч против Швеции.</p> <p>В воскресенье, 6 сентября, команда проведет еще одну тренировку, а уже в субботу отправится в Лихтенштейн. Матч с командой этого княжества состоится 8 сентября на стадионе "Рейнпарк".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Де Хеа снова не попал в заявку на матч с «Брюгге»</strong></span></p> <p>Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не попал в заявку на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".</p> <p>Напомним, де Хеа конфликтует с руководством "красных дьяволов" и хочет покинуть клуб ради перехода в мадридский "Реал". Если бы испанский голкипер вышел на поле в сегодняшнем матче, то вероятность его перехода в стан "галактикос" была бы практически исключена. По регламенту УЕФА, игрок, который принял участи в матчах плей-офф раунда, не может быть включен в заявку другой команды на групповой этап.</p> <p>В первом матче против "Брюгге", который завершился победой "Юнайтед" со счетом 3:1, де Хеа также не был включен в список.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440536755_Гончаренко.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">«Урал» снова возглавит Тарханов</span></strong></p> <p>"Урал" может официально объявить об отставке Виктора Гончаренко после матча 7-го тура РФПЛ против "Терека". Вероятность возвращения белоруссокого специалиста в Екатеринбург крайне мала. Скорее всего, "Урал" снова возглавит Александр Тарханов, который сейчас является советником президента "шмелей".</p> <p>Отметим, Тарханов возглавлял урал с ноября 2013 года по июнь 2015.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У «Кубани» будет новый спортивный директор</strong></span></p> <p>Бывший президент армавирского "Торпедо" Мурат Гомлешко в скором времени займет должность спортивного директора "Кубани". Краснодарский клуб официально подтвердил переход специалиста.</p> <p>"Мы подтверждаем информацию о том, что переход Мурата Гомлешко в "Кубань" состоится. Утверждение специалиста в новой должности - дело ближайших дней", - сообщили в пресс-службе желто-зеленых.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко – единственный кандидат на пост президента РФС</strong></span></p> <p>Российский футбольный союз получил заявление Игоря Лебедева, в котором тот официально снимает свою кандидатуру с выборов президента РФС.</p> <p>Таким образом, на данный момент единственным официальным кандидатом на пост главы РФС остается министр спорта Виталий Мутко.</p> <p>Выборы состоятся 2 сентября.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига чемпионов. «Шахтер» играет вничью с «Рапидом», «Валенсия» уступает «Монако» и другие результаты</strong></span></p> <p>Завершились пять ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов.</p> <p>Игра во Львове между донецким "Шахтером" и венским "Рапидом" началась с взаимного обмена голами. К исходу первого получаса матча счет был уже 2:2, причем какое-то время "Рапид" даже вел со счетом 1:2. Ничья выводила в групповой этап украинцев, и гостям нужно было забивать. Во втором тайме "Рапид" пытался забить недостающий мяч, но результатом этих усилий стало лишь удаление Зоннляйтнера в концовке встречи, которая получилась очень нервной для хозяев. Но "Шахтер" при помощи огромной удачи все-таки дотерпел и вновь вышел в основную сетку ЛЧ.</p> <p>В остальных встречах "Валенсия" проиграла "Монако", но счет домашней игры вывел испанцев в групповой этап; "Мальме" выиграл у "Селтика" и прошел дальше; "Маккаби" и "Базель" опять сыграли вничью, но за счет выездного гола дальше прошел израильский клуб; загребское "Динамо" повторно обыграло "Шкендербеу".</p> <p><strong>Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/86172" target="_blank">Шахтер (Украина) – Рапид (Австрия) 2:2 (2:2) </a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 - Марлос, 10; 1:1 – Шауб, 12; 1:2 – Хофман, 21; 2:2 – Гладкий, 28.</p> <p>Удаления: Зоннляйтнер, 88.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Монако (Монако) – Валенсия (Испания) 2:1 (1:1)</strong></span> <a class="rss-yandex" href="https:///online/84597" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Негредо, 4; 1:1 – Раджи, 17; 2:1 - Эчиеджиле, 75.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84590" target="_blank">Мальме (Швеция) – Селтик (Шотландия) 2:0 (1:0) </a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Розенберг, 23; 2:0 - Боята (в свои ворота), 54.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84591" target="_blank">Маккаби (Израиль) – Базель (Швейцария) 1:1 (1:1)</a></p> <p><strong>Голы: </strong>0:1 – Дзуффи, 11; 1:1 – Захави, 24.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84589" target="_blank">Динамо (Хорватия) – Шкендербеу ( Албания) 4:1 (2:1)</a> </p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 - Судани, 9; 1:1 – Эскердинья, 10; 2:1 – Ходжич, 15; 3:1 - Таравель, 55; Судани, 80.</p> <p>Удаление: Сантос, 48.</p>