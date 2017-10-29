Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» среди лидеров РФПЛ. Как так вышло?

Год назад в это время «Урал» проклинала едва ли не вся страна: команда очень легко проиграла 1:4 «Тереку», пропуская крайне нелепые голы. Уральцы тогда укатились в зону стыков, в ней же проторчали и до зимнего перерыва. Мало кто этому факту огорчился – уж очень некрасивым выглядел матч против грозненцев.

В конечном итоге «Урал» избежал вылета и даже дошел до финала Кубка России, что было воспринято как сенсация. Впрочем, сейчас этому уже никто не удивляется. Повторить успех в Кубке не удастся – «Урал» уже вылетел, но зажечь в Премьер-лиге – почему нет. Пока получается. И вот по каким причинам.

«Урал» почти не проигрывает

Реже «Урала» в этом сезоне уступал лишь «Зенит». На счету уральцев пока только два поражения, оба в Москве – от «Спартака» и «Локомотива». Хотя не все выезды в столицу были неудачными – «Динамо» обыграть удалось (пусть и в Химках). С «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром» «Урал» играл вничью. Ничьих у команды Тарханова вообще больше всех в чемпионате – целых семь, то есть, ровно половина от всех матчей.

Притом не всякая серия без поражений приводит к успеху. Скажем, «Спартак» и «Краснодар» в прошлом году уступили всего в пяти матчах, но разница между клубами в итоговой таблице – целых 20 очков. Но радует, как здорово уральцы стали удерживать нужный для себя результат.

Судя по статистике, случайности нет

По основным статистическим показателям «Урал» находится довольно высоко. Седьмой по ударам, шестой по владению мячом, шестой по точности передач, шестой по перехватам, восьмой по обводкам. Что интересно, чаще всего в чемпионате фолят именно на игроках «Урала». При этом больше уральцев в сезоне забили лишь «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Отлично вписались новички

Хотя и не все, но большинство. Ушедшего Заболотного в воротах сменил Годзюр, который играет весьма уверенно и ошибки допускает редко. Усилил команду армянский защитник Вараздат Ароян – у него 12-е место в чемпионате по перехватам, седьмое по выносам и четвертое по заблокированным ударам. Пара центральных полузащитников Емельянов-Фидлер, к которой уже давно привыкли, по разным причинам вместе играет редко, но обоих без особой потери качества заменяют Бавин и Бумаль. Радует Тарханова еще один бывший зенитовец Евсеев, забивший уже три гола в чемпионате.

Отдельные футболисты прогрессируют

Касается это, прежде всего, крайних защитников. Например, Кулаков справа и так был хорош, а сейчас еще и стал точнее в передачах, причем голевых пасов за 14 матчей отдал целых четыре – столько же, сколько за два предыдущих сезона в РФПЛ. 23-летний Меркулов вытеснил из основы, казалось, непотопляемого Данцева, и идет сейчас по сезону с очень неплохими 1,8 отбора и 2,3 перехвата в среднем за игру. Чуть прибавил в перехватах и точности пасов и центральный защитник Грегор Балажиц, так что оборона у «Урала» действительно хороша (не забудем про Арояна).

Отдельно выделяются два лидера – Бикфалви и Димитров. Но если румын особо ничем не удивил – он и в прошлом сезоне тут же засверкал в «Урале», – то болгарин прогрессирует – на его счету уже два гола и два голевых паса, а по среднему количеству обостряющих передач в чемпионате он занимает чистое третье место, уступая лишь Промесу и Перейре.

Низкая посещаемость на команду не давит

На одну из самых интересных команд лиги вообще никто не ходит. За восемь домашних матчей – 42243 человека, это в среднем 5280 за игру. На четырех предыдущих играх вместе взятых (против «СКА-Хабаровска», «Тосно», «Анжи» и «Ахмата») – 11188, то есть, не более трех тысяч на стадионе. «Урал» же за эти игры забил восемь мячей, потеряв очки лишь во встрече с хабаровчанами. Так что низкий зрительский интерес совершенно не отражается на настроении «Урала», и это тоже большой плюс тренерскому штабу, раз с мотивацией у команды нет никаких проблем.

«Любая победа важна. Сегодня выиграли, все очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний», – сказал Тарханов в интервью после матча против «Ахмата». С тех самых 1:4 против «Терека» прошла ровно 51 неделя. Нынешний «Урал» – совсем другой.

Россия. Премьер-лига Россия Урал Кулаков Денис Димитров Николай Бикфалви Эрик Ароян Вараздат Тарханов Александр
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
овертайм
1508751632
переедем на Центральный стадион и с посещаемостью все будет тип-топ!)
Ответить
AlSl11
1508751899
хотелось бы посмотреть на Урал в еврокубках)
Ответить
insider_retro
1508752598
Радует уверенная и неспешная поступь уральского клуба!! Бисер не мечут, а очки добывают!! Молодцы!!
Ответить
piligrim1986
1508759836
да это все временно
Ответить
dok66
1508766729
Урал сегодня единственный клуб в Зауралье , кто может составить конкуренцию миллиардерам ! Так было и в прошлом году , пока некий судья (очень известный в узких кругах) в игре в Питере просто не сломал команду ! И говорить "как так вышло" - это в высшей степени не корректно !
Ответить
paracetamol
1508769567
Урал - калиф на час. Продаст очки первым подвернувшимся коням или свиням.
Ответить
OfaZavr
1508774281
Хорошую команду Александр Федорович построил. Так и продолжать, молодцы!
Ответить
Karpathian
1508778027
Уралу - ура!
Ответить
mihail200606
1508780619
Тарханов крепкий коллектив сделал. но в основном, я думаю, нынешнее положение урала объясняется состоянием других команд- краснодар и ростов просели, спартак пока тоже. и остальные сопли жуют.. а так были бы там где они обычно и обитают - не выше середины...
Ответить
Sviro
1509291622
Удачи Тарханову и команде. Тарханов отличный тренер - не дин раз Крыс от вылета спасал.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+