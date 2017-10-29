«Урал» среди лидеров РФПЛ. Как так вышло?

Год назад в это время «Урал» проклинала едва ли не вся страна: команда очень легко проиграла 1:4 «Тереку», пропуская крайне нелепые голы. Уральцы тогда укатились в зону стыков, в ней же проторчали и до зимнего перерыва. Мало кто этому факту огорчился – уж очень некрасивым выглядел матч против грозненцев.

В конечном итоге «Урал» избежал вылета и даже дошел до финала Кубка России, что было воспринято как сенсация. Впрочем, сейчас этому уже никто не удивляется. Повторить успех в Кубке не удастся – «Урал» уже вылетел, но зажечь в Премьер-лиге – почему нет. Пока получается. И вот по каким причинам.

«Урал» почти не проигрывает

Реже «Урала» в этом сезоне уступал лишь «Зенит». На счету уральцев пока только два поражения, оба в Москве – от «Спартака» и «Локомотива». Хотя не все выезды в столицу были неудачными – «Динамо» обыграть удалось (пусть и в Химках). С «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром» «Урал» играл вничью. Ничьих у команды Тарханова вообще больше всех в чемпионате – целых семь, то есть, ровно половина от всех матчей.

Притом не всякая серия без поражений приводит к успеху. Скажем, «Спартак» и «Краснодар» в прошлом году уступили всего в пяти матчах, но разница между клубами в итоговой таблице – целых 20 очков. Но радует, как здорово уральцы стали удерживать нужный для себя результат.

Судя по статистике, случайности нет

По основным статистическим показателям «Урал» находится довольно высоко. Седьмой по ударам, шестой по владению мячом, шестой по точности передач, шестой по перехватам, восьмой по обводкам. Что интересно, чаще всего в чемпионате фолят именно на игроках «Урала». При этом больше уральцев в сезоне забили лишь «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Отлично вписались новички

Хотя и не все, но большинство. Ушедшего Заболотного в воротах сменил Годзюр, который играет весьма уверенно и ошибки допускает редко. Усилил команду армянский защитник Вараздат Ароян – у него 12-е место в чемпионате по перехватам, седьмое по выносам и четвертое по заблокированным ударам. Пара центральных полузащитников Емельянов-Фидлер, к которой уже давно привыкли, по разным причинам вместе играет редко, но обоих без особой потери качества заменяют Бавин и Бумаль. Радует Тарханова еще один бывший зенитовец Евсеев, забивший уже три гола в чемпионате.

Отдельные футболисты прогрессируют

Касается это, прежде всего, крайних защитников. Например, Кулаков справа и так был хорош, а сейчас еще и стал точнее в передачах, причем голевых пасов за 14 матчей отдал целых четыре – столько же, сколько за два предыдущих сезона в РФПЛ. 23-летний Меркулов вытеснил из основы, казалось, непотопляемого Данцева, и идет сейчас по сезону с очень неплохими 1,8 отбора и 2,3 перехвата в среднем за игру. Чуть прибавил в перехватах и точности пасов и центральный защитник Грегор Балажиц, так что оборона у «Урала» действительно хороша (не забудем про Арояна).

Отдельно выделяются два лидера – Бикфалви и Димитров. Но если румын особо ничем не удивил – он и в прошлом сезоне тут же засверкал в «Урале», – то болгарин прогрессирует – на его счету уже два гола и два голевых паса, а по среднему количеству обостряющих передач в чемпионате он занимает чистое третье место, уступая лишь Промесу и Перейре.

Низкая посещаемость на команду не давит

На одну из самых интересных команд лиги вообще никто не ходит. За восемь домашних матчей – 42243 человека, это в среднем 5280 за игру. На четырех предыдущих играх вместе взятых (против «СКА-Хабаровска», «Тосно», «Анжи» и «Ахмата») – 11188, то есть, не более трех тысяч на стадионе. «Урал» же за эти игры забил восемь мячей, потеряв очки лишь во встрече с хабаровчанами. Так что низкий зрительский интерес совершенно не отражается на настроении «Урала», и это тоже большой плюс тренерскому штабу, раз с мотивацией у команды нет никаких проблем.

«Любая победа важна. Сегодня выиграли, все очень довольны. Договорились, что каждый матч должен быть как последний», – сказал Тарханов в интервью после матча против «Ахмата». С тех самых 1:4 против «Терека» прошла ровно 51 неделя. Нынешний «Урал» – совсем другой.