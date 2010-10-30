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Александр Тарханов
Новости
Александр Тарханов - новости
Россия
6 сентября 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Тихонов в 3-й раз возглавил «Енисей»
30 октября
10
Тарханов высказался о его замене на Тихонова в «Енисее»
30 октября
Тарханов в процентах оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА
20 октября
2
Фото
72-летний Тарханов назначен в клуб Первой лиги
15 октября
3
72-летний Тарханов может возглавить клуб Первой лиги
13 октября
Тарханов определил лучшего игрока сборной России
8 октября
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
23 сентября
2
Тарханов успокоил фанатов «Локомотива»
18 сентября
1
Тарханов описал Карседо двумя словами
31 августа
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
28 августа
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
21 августа
45
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
Фото
Тарханов получил новое назначение
28 июля
1
Тарханов определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
26 июля
1
Тарханов – об уходе Воробьева из «Локо»: «Возможна распродажа, дальше – Батраков»
17 июля
1
Тарханов двумя словами оценил вариант с Галактионовым в ЦСКА
6 мая
Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»
12 апреля
1
Карпина похвалили за то, что он обматерил игроков сборной России
31 марта
4
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
30 марта
6
Кордобу назвали претендентом на звание лучшего форварда в истории чемпионатов России
23 марта
3
Тарханов назвал причину глубокого кризиса ЦСКА
21 марта
2
71-летний Тарханов набрал первое очко после возобновления карьеры
21 марта
2
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
20 марта
2
71-летний Тарханов проиграл со счетом 1:5 в 1-м матче после возобновления карьеры
14 марта
1
Тарханов оценил потенциал Мостового стать тренером: «У Сашки уже возраст, но попробовать надо»
11 марта
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
17 февраля
3
Тарханов – о Черышеве в команде Савина: «Куда взяли – туда и пошел»
1 февраля
2
Тарханов сказал, сможет ли «Спартак» с Карседо побороться за чемпионство
27 января
1
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
24 января
8
Фото
71-летний Тарханов вернулся к тренерской работе
14 января
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
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00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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