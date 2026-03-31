Бразилия – Хорватия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Бразилии примет сборную Хорватии. Хозяева подходят к матчу после поражения от Франции (1:2), тогда как гости обыграли Колумбию (2:1). Обе команды демонстрируют мощную атаку, но Бразилия имеет историческое преимущество в личных встречах на домашней арене.

Бразилия

Бразильцы находятся в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 9 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх бразильцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Дома команда выступает уверенно: Бразилия не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей. В личных встречах с Хорватией дома бразильцы побеждают в 3 последних матчах и забивают в 5 последних очных встречах.

Хорватия

Хорваты подходят к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах выиграла 5 последних. В последних 5 играх хорваты забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Атака мощная, оборона стабильнее, чем у бразильцев. Команда забивает в 4 последних матчах, но пропускает в 3 последних. В личных встречах с Бразилией хорваты имеют одну победу по пенальти на ЧМ-2022, но в гостях у бразильцев проигрывают стабильно.

Факты о командах

Бразилия

Поражение в последнем матче от Франции (1:2)

Забивает в 5 последних матчах

Забивает в 9 последних товарищеских матчах подряд

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей

В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено в среднем

Побеждает в 3 последних домашних очных матчах с Хорватией

Забивает в 5 последних очных встречах

Хорватия

Победа в последнем матче над Колумбией (2:1)

Побеждает в 4 последних матчах подряд

Побеждает в 5 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено в среднем

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

Оборона стабильнее, чем у Бразилии

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2005 по 2022 год) Бразилия имеет преимущество: две победы и три ничьи. На домашней арене бразильцы выиграли 3 последних матча у хорватов. В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч Бразилия – Хорватия

Ожидается встреча двух топ-сборных с мощными атаками (обе забивают по 2.20 гола за игру). Бразилия имеет историческое преимущество дома (3 победы подряд в очных встречах) и стабильно забивает хорватам. Хорватия находится в отличной форме (4 победы подряд) и имеет более надeжную оборону (0.80 пропущенных против 1.20 у бразильцев). Учитывая, что в 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды, а обе сборные находятся в хорошей атакующей форме, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

