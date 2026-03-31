Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Мали
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бразилия – Хорватия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

31 марта 2026 8:15
Бразилия - Хорватия
01 апр. 2026, среда 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.62
Обе забьют – да
Сделать ставку

1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная Бразилии примет сборную Хорватии. Хозяева подходят к матчу после поражения от Франции (1:2), тогда как гости обыграли Колумбию (2:1). Обе команды демонстрируют мощную атаку, но Бразилия имеет историческое преимущество в личных встречах на домашней арене.

Бразилия

Бразильцы находятся в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 9 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх бразильцы забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Дома команда выступает уверенно: Бразилия не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей. В личных встречах с Хорватией дома бразильцы побеждают в 3 последних матчах и забивают в 5 последних очных встречах.

Хорватия

Хорваты подходят к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах выиграла 5 последних. В последних 5 играх хорваты забили 11 голов (2.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Атака мощная, оборона стабильнее, чем у бразильцев. Команда забивает в 4 последних матчах, но пропускает в 3 последних. В личных встречах с Бразилией хорваты имеют одну победу по пенальти на ЧМ-2022, но в гостях у бразильцев проигрывают стабильно.

Факты о командах

Бразилия

  • Поражение в последнем матче от Франции (1:2)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Забивает в 9 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Побеждает в 3 последних домашних очных матчах с Хорватией
  • Забивает в 5 последних очных встречах

Хорватия

  • Победа в последнем матче над Колумбией (2:1)
  • Побеждает в 4 последних матчах подряд
  • Побеждает в 5 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Оборона стабильнее, чем у Бразилии

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2005 по 2022 год) Бразилия имеет преимущество: две победы и три ничьи. На домашней арене бразильцы выиграли 3 последних матча у хорватов. В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч Бразилия – Хорватия

Ожидается встреча двух топ-сборных с мощными атаками (обе забивают по 2.20 гола за игру). Бразилия имеет историческое преимущество дома (3 победы подряд в очных встречах) и стабильно забивает хорватам. Хорватия находится в отличной форме (4 победы подряд) и имеет более надeжную оборону (0.80 пропущенных против 1.20 у бразильцев). Учитывая, что в 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды, а обе сборные находятся в хорошей атакующей форме, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.62
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Хорватия Бразилия
Другие прогнозы
01.04.2026
02:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
США - Португалия
Обе забьют – да
01.04.2026
02:15
1.35
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Замбия
Победа Аргентины 
01.04.2026
02:30
1.92
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Тунис
Обе забьют – да
01.04.2026
03:00
1.62
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Хорватия
Обе забьют – да
01.04.2026
04:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Бельгия
Обе забьют – да 
01.04.2026
14:00
1.55
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Алания - Динамо Ставрополь
Победа «Алании»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 