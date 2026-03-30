Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЮАР – Панама: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.35

30 марта 2026 10:46
ЮАР - Панама
31 мар. 2026, вторник 20:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
3.35
Ничья 
Сделать ставку

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная ЮАР примет сборную Панамы. Команды уже встречались 27 марта и сыграли вничью 1:1. Теперь соперники проведут повторный матч, который должен выявить сильнейшего. ЮАР имеет впечатляющую домашнюю серию, тогда как Панама не может выиграть в товарищеских матчах.

ЮАР

Сборная ЮАР находится в отличной форме на домашней арене. Команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома – фантастический показатель, подчeркивающий преимущество своего поля. В товарищеских матчах южноафриканцы не проигрывают в 4 последних встречах и обязательно забивают в 3 последних таких играх. В последних 5 матчах команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Обращает на себя внимание, что ЮАР пропускает в 6 последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне, но при этом забивает в 3 последних играх.

Панама

Сборная Панамы подходит к матчу после ничьей с ЮАР (1:1) в первой встрече. Команда не может выиграть в 7 последних товарищеских матчах и пропускает в 8 таких встречах подряд – тревожные показатели. Однако в целом панамцы выступают стабильно: они не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. В последних 5 играх команда забила 8 голов (1.60 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Панама забивает в 7 из 9 последних матчей и пропускает в 3 последних играх. В первой встрече с ЮАР панамцы показали характер, сумев уйти от поражения.

Факты о командах

ЮАР

  • Ничья в последнем матче с Панамой (1:1)
  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома
  • В последних 5 играх: 1.40 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Огромное преимущество домашнего поля

Панама

  • Ничья в последнем матче с ЮАР (1:1)
  • Не может выиграть в 7 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 8 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Стабильна в официальных матчах, но проблемы в товарищеских

Личные встречи

В двух личных встречах (2005 и 2026 годы) оба матча завершились вничью 1:1. В 2005 году Панама выиграла по пенальти, в 2026 году была зафиксирована ничья. Это говорит о равных силах соперников и их способности забивать друг другу.

Прогноз на матч ЮАР – Панама

Ожидается повторение сценария первой встречи, где команды обменялись голами и не выявили победителя. ЮАР имеет колоссальное преимущество домашнего поля (15 из 16 матчей без поражений), но при этом пропускает в 6 матчах подряд. Панама не может выиграть в товарищеских матчах уже 7 встреч, но стабильно забивает (7 из 9 матчей) и не проигрывает в 8 из 10 последних игр в целом. Обе команды демонстрируют схожие атакующие показатели (1.40 у ЮАР против 1.60 у Панамы) и имеют проблемы в обороне. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативная ничья, как это было в первой встрече.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.35
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Панама ЮАР
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 