ЮАР – Панама: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 3.35

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная ЮАР примет сборную Панамы. Команды уже встречались 27 марта и сыграли вничью 1:1. Теперь соперники проведут повторный матч, который должен выявить сильнейшего. ЮАР имеет впечатляющую домашнюю серию, тогда как Панама не может выиграть в товарищеских матчах.

ЮАР

Сборная ЮАР находится в отличной форме на домашней арене. Команда не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома – фантастический показатель, подчeркивающий преимущество своего поля. В товарищеских матчах южноафриканцы не проигрывают в 4 последних встречах и обязательно забивают в 3 последних таких играх. В последних 5 матчах команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Обращает на себя внимание, что ЮАР пропускает в 6 последних матчах подряд, что указывает на проблемы в обороне, но при этом забивает в 3 последних играх.

Панама

Сборная Панамы подходит к матчу после ничьей с ЮАР (1:1) в первой встрече. Команда не может выиграть в 7 последних товарищеских матчах и пропускает в 8 таких встречах подряд – тревожные показатели. Однако в целом панамцы выступают стабильно: они не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. В последних 5 играх команда забила 8 голов (1.60 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Панама забивает в 7 из 9 последних матчей и пропускает в 3 последних играх. В первой встрече с ЮАР панамцы показали характер, сумев уйти от поражения.

ЮАР

Ничья в последнем матче с Панамой (1:1)

Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах

Забивает в 3 последних товарищеских матчах подряд

Не проигрывает в 15 из 16 последних матчей дома

В последних 5 играх: 1.40 гола забито, 1.40 пропущено в среднем

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Огромное преимущество домашнего поля

Панама

Ничья в последнем матче с ЮАР (1:1)

Не может выиграть в 7 последних товарищеских матчах

Пропускает в 8 последних товарищеских матчах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено в среднем

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Стабильна в официальных матчах, но проблемы в товарищеских

Личные встречи

В двух личных встречах (2005 и 2026 годы) оба матча завершились вничью 1:1. В 2005 году Панама выиграла по пенальти, в 2026 году была зафиксирована ничья. Это говорит о равных силах соперников и их способности забивать друг другу.

Прогноз на матч ЮАР – Панама

Ожидается повторение сценария первой встречи, где команды обменялись голами и не выявили победителя. ЮАР имеет колоссальное преимущество домашнего поля (15 из 16 матчей без поражений), но при этом пропускает в 6 матчах подряд. Панама не может выиграть в товарищеских матчах уже 7 встреч, но стабильно забивает (7 из 9 матчей) и не проигрывает в 8 из 10 последних игр в целом. Обе команды демонстрируют схожие атакующие показатели (1.40 у ЮАР против 1.60 у Панамы) и имеют проблемы в обороне. Наиболее вероятным сценарием выглядит результативная ничья, как это было в первой встрече.

