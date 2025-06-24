Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча Панама – Ямайка: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025

24 июня 2025 10:00
Панама - Ямайка
25 июн. 2025, среда 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
Перейти в онлайн матча
7.10
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
Сделать ставку

25 июня 2025 года на стадионе Q2 Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Ямайкой. Ожидается напряженное противостояние, поскольку обе команды показали сильные результаты в последних играх турнира, но с некоторыми различиями в их стилях игры.

Панама

Панама продемонстрировала отличные результаты в своих последних матчах, победив Гваделупу с крупным счетом 5:2. Несмотря на это, команда пропускает достаточно много голов (в среднем 1.60 за игру), что является слабым местом в их игре. Однако атакующие действия Панамы не подводят: команда забивает в среднем 2.40 гола за игру в последние 5 матчей. Панама не проигрывает в 4 последних играх и продолжает показывать хорошую форму, что делает их явным фаворитом на домашней арене.

Ямайка

Ямайка в последние недели не так стабильна в атаке, но продемонстрировала хорошую оборону, пропуская всего 0.80 гола за игру в последние 5 матчах. Их игра в атаке остается достаточно эффективной (в среднем 1.60 гола за игру), но на данный момент им предстоит тяжелая задача в защите против Панамы. Ямайка не выиграла в двух последних играх против сильных соперников, таких как Гватемала и Панама, что свидетельствует о некоторых проблемах в игре команды.

Факты о командах

Панама

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Панама не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Панама забивает в 6 последних матчах.

Ямайка

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Ямайка забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • Ямайка пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
5
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.4
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Ямайка
1 : 0
01.07.2019
Панама
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Панама
2 : 0
03.09.2016
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Ямайка
0 : 2
14.11.2015
Панама
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 7 тур
Панама
0 : 0
07.09.2013
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ, 2 тур
Ямайка
1 : 1
23.03.2013
Панама

Прогноз на матч Панама – Ямайка

Исходя из текущей формы обеих команд, Панама выглядит фаворитом встречи. Их атакующие действия и стабильные результаты на последних матчах делают их сильной стороной. Ямайка будет пытаться зафиксировать позитивный результат, но вряд ли их защита сможет полностью сдержать атакующие действия Панамы. Однако у Ямайки есть потенциал для забитых голов, что делает матч довольно напряженным.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Панамы – коэффициент 7.10
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.10
Точный счёт 2:1 в пользу Панамы
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Ямайка Панама
Другие прогнозы
Матч завершен
2 : 2
2.05
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Интер Майами - Палмейрас
Победа Палмейраса
Матч завершен
2 : 2
5.80
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Интер Майами - Палмейрас
Точный счёт 2:1 в пользу «Интер Майами»
Матч завершен
4 : 4
2.30
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Порту - Аль-Ахли
Победа Порту
Матч завершен
4 : 4
6.90
Клубный чемпионат мира, группа A, 3 тур
Порту - Аль-Ахли
Точный счёт 1:0 в пользу «Порту»
Матч завершен
1 : 0
5.50
Клубный чемпионат мира, группа B, 3 тур
Атлетико - Ботафого
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 