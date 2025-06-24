25 июня 2025 года на стадионе Q2 Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Ямайкой. Ожидается напряженное противостояние, поскольку обе команды показали сильные результаты в последних играх турнира, но с некоторыми различиями в их стилях игры.

Панама

Панама продемонстрировала отличные результаты в своих последних матчах, победив Гваделупу с крупным счетом 5:2. Несмотря на это, команда пропускает достаточно много голов (в среднем 1.60 за игру), что является слабым местом в их игре. Однако атакующие действия Панамы не подводят: команда забивает в среднем 2.40 гола за игру в последние 5 матчей. Панама не проигрывает в 4 последних играх и продолжает показывать хорошую форму, что делает их явным фаворитом на домашней арене.

Ямайка

Ямайка в последние недели не так стабильна в атаке, но продемонстрировала хорошую оборону, пропуская всего 0.80 гола за игру в последние 5 матчах. Их игра в атаке остается достаточно эффективной (в среднем 1.60 гола за игру), но на данный момент им предстоит тяжелая задача в защите против Панамы. Ямайка не выиграла в двух последних играх против сильных соперников, таких как Гватемала и Панама, что свидетельствует о некоторых проблемах в игре команды.

Факты о командах

Панама

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Панама не проигрывает в 4 последних матчах.

Панама забивает в 6 последних матчах.

Ямайка

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Ямайка забивает в 7 из 9 последних матчей.

Ямайка пропускает в 3 последних матчах.

Прогноз на матч Панама – Ямайка

Исходя из текущей формы обеих команд, Панама выглядит фаворитом встречи. Их атакующие действия и стабильные результаты на последних матчах делают их сильной стороной. Ямайка будет пытаться зафиксировать позитивный результат, но вряд ли их защита сможет полностью сдержать атакующие действия Панамы. Однако у Ямайки есть потенциал для забитых голов, что делает матч довольно напряженным.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.

Рекомендованные ставки