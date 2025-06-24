25 июня 2025 года на стадионе Q2 Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Ямайкой. Ожидается напряженное противостояние, поскольку обе команды показали сильные результаты в последних играх турнира, но с некоторыми различиями в их стилях игры.
Панама
Панама продемонстрировала отличные результаты в своих последних матчах, победив Гваделупу с крупным счетом 5:2. Несмотря на это, команда пропускает достаточно много голов (в среднем 1.60 за игру), что является слабым местом в их игре. Однако атакующие действия Панамы не подводят: команда забивает в среднем 2.40 гола за игру в последние 5 матчей. Панама не проигрывает в 4 последних играх и продолжает показывать хорошую форму, что делает их явным фаворитом на домашней арене.
Ямайка
Ямайка в последние недели не так стабильна в атаке, но продемонстрировала хорошую оборону, пропуская всего 0.80 гола за игру в последние 5 матчах. Их игра в атаке остается достаточно эффективной (в среднем 1.60 гола за игру), но на данный момент им предстоит тяжелая задача в защите против Панамы. Ямайка не выиграла в двух последних играх против сильных соперников, таких как Гватемала и Панама, что свидетельствует о некоторых проблемах в игре команды.
Факты о командах
Панама
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
- Панама не проигрывает в 4 последних матчах.
- Панама забивает в 6 последних матчах.
Ямайка
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Ямайка забивает в 7 из 9 последних матчей.
- Ямайка пропускает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч Панама – Ямайка
Исходя из текущей формы обеих команд, Панама выглядит фаворитом встречи. Их атакующие действия и стабильные результаты на последних матчах делают их сильной стороной. Ямайка будет пытаться зафиксировать позитивный результат, но вряд ли их защита сможет полностью сдержать атакующие действия Панамы. Однако у Ямайки есть потенциал для забитых голов, что делает матч довольно напряженным.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Панамы.
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 2:1 в пользу Панамы – коэффициент 7.10
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал Панамы больше 1.5 – коэффициент 1.85