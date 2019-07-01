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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Ямайка - Панама
Ямайка - Панама: обзор матча 01 июля 2019
Ямайка
01.07.2019, понедельник, 00:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Панама
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ямайка - Панама
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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