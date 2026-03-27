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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Панама
ЮАР - Панама: обзор матча 27 марта 2026
ЮАР
27.03.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Панама
48'
О. Апполлис
23'
Й. Барсенас
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Панама
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Хосе Фахардо
Замена
Самукело Кабини
️️️️➡️️
Хулисо Мудау
83'
Замена
Табанг Матулуди
️️️️➡️️
Обри Модиба
83'
74'
Замена
Адальберто Карраскилья
️️️️➡️️
Родерик Миллер
Замена
Эвиденс Макгопа
️️️️➡️️
Лайл Фостер
72'
Замена
Таленте Мбата
️️️️➡️️
Тебохо Мокоена
71'
66'
Замена
Анибал Годой
️️️️➡️️
Martín Krug
65'
Замена
Хосе Фахардо
️️️️➡️️
Сесилио Уотерман
Замена
Джейден Адамс
️️️️➡️️
Яя Ситхоле
60'
Замена
Релебохиле Мофокенг
️️️️➡️️
Темба Зване
60'
ГОЛ! 1:1!
Освин Апполлис
Пас отдал
Хулисо Мудау
48'
46'
Замена
Хорхе Гутьеррес
️️️️➡️️
Эрик Дэвис
45'
+5
Желтая карточка
Martín Krug
45'
Травма
Эрик Дэвис
42'
Замена
Орландо Москера
️️️️➡️️
Луис Мехия
41'
Травма
Луис Мехия
Желтая карточка
Тшепанг Мореми
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Йоэл Барсенас
Пас отдал
Сесилио Уотерман
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
21
Име Окон
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
11
Темба Зване
АП
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Панама
1
Луис Мехия
ВР
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
4
Martín Krug
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
6
Кристиан Мартинес
ЦП
14
Карлос Харви
ЦФ
15
Эрик Дэвис
ЦФ
21
Сесар Янис
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Renaldo Leaner
ВР
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
12
Тапело Масеко
ЛВ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Панама
22
Орландо Москера
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Джовани Рамос
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
27
José Kadir
ЦФ
3-3-2-2
1
Уильямс
6
Модиба
3
Ндамане
20
Мудау
4
Мокоена
13
Ситхоле
21
Окон
11
Зване
7
Апполлис
8
Мореми
9
Фостер
4-1-5
1
Мехия
2
Блэкмен
25
Миллер
4
3
Кордоба
6
Мартинес
14
Харви
18
Уотерман
11
Барсенас
21
Янис
15
Дэвис
20
Мудау
18
Кабини
18
Кабини
20
Мудау
6
Модиба
2
Матулуди
2
Матулуди
6
Модиба
4
Мокоена
5
Мбата
5
Мбата
4
Мокоена
13
Ситхоле
23
Адамс
23
Адамс
13
Ситхоле
11
Зване
10
Мофокенг
10
Мофокенг
11
Зване
9
Фостер
17
Макгопа
17
Макгопа
9
Фостер
1
Мехия
22
Москера
22
Москера
1
Мехия
15
Дэвис
26
Гутьеррес
26
Гутьеррес
15
Дэвис
16
Андраде
16
Андраде
25
Миллер
8
Карраскилья
8
Карраскилья
25
Миллер
4
20
Годой
20
Годой
4
18
Уотерман
17
Фахардо
17
Фахардо
18
Уотерман
Остались в запасе
ЮАР
Панама
22
Рикардо Госс
ВР
16
Renaldo Leaner
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
12
Сесар Самудио
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
13
Джовани Рамос
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
27
José Kadir
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Renaldo Leaner
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
13
Джовани Рамос
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
27
José Kadir
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча ЮАР - Панама
1
2
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
3
Офсайды
4
5
Количество передач
587
332
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Информация о матче
Стадион:
Moses Mabhida Stadium, Durban
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