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Товарищеские матчи. Сборные
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Панама
Состав
Состав сборной Панамы по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fepafut.com/
Тренер:
Томас Кристиансен
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
30
I.
Панама
Защ
-
21
O.
Панама
Пол
-
29
J.
Панама
Пол
-
22
Москера О.
Аль-Фейха
Вра
31
€ 0.7 млн
26
Гутьеррес Х.
Университарио
Защ
28
€ 0.8 млн
23
Мурильо М.
Бешикташ
Защ
30
€ 7 млн
4
Эскобар Ф.
Депортиво Саприсса
Защ
31
€ 0.35 млн
3
Кордоба Х.
Норвич Сити
Защ
25
€ 5 млн
16
Андраде А.
ЛАСК
Защ
27
€ 2.5 млн
7
Родригес Х.
Хуарес
Пол
28
€ 2.5 млн
6
Мартинес К.
Слован
Пол
29
€ 0.8 млн
14
Харви К.
Миннесота Юнайтед
Пол
26
€ 0.6 млн
9
Родригес Т.
Барселона Г
Нап
27
€ 1 млн
11
Барсенас Й.
Мазатлан
Нап
32
€ 0.65 млн
12
Самудио С.
Марафон
Вра
32
€ 0.25 млн
1
Мехия Л.
Насьональ
Вра
35
€ 0.15 млн
15
Дэвис Э.
Ди Си Юнайтед
Защ
35
€ 0.05 млн
13
Рамос Д.
Академика Пуэрто-Кабельо
Защ
29
€ 0.45 млн
25
Миллер Р.
Туран Товуз
Защ
34
€ 0.175 млн
5
Фаринья Э.
Нижний Новгород
Защ
24
€ 0.9 млн
2
Блэкмен С.
Слован
Защ
28
€ 2.5 млн
20
Годой А.
Сан-Диего
Пол
36
€ 0.1 млн
8
Карраскилья А.
Пумас
Пол
27
€ 4 млн
19
Кинтеро А.
Эштрела Амадора
Пол
38
€ 0.075 млн
18
Уотерман С.
Универсидад де Консепсьон
Нап
35
€ 0.25 млн
10
Диас И.
Леон
Нап
29
€ 1.8 млн
24
Лондоньо А.
Универсидад Католика
Нап
25
€ 1 млн
17
Фахардо Х.
Универсидад Католика
Нап
33
€ 0.55 млн
21
Янис С.
Кобресаль
Нап
30
€ 0.4 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 11, полузащитников: 8, нападающих: 7
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