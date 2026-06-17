Матч Ганы и Панамы открывает для обеих сборных путь на мундиале. Встреча состоится на стадионе «БМО Филд» в Торонто 18 июня в 02:00 ночи по Москве. В группе L также выступают Англия и Хорватия, поэтому поединок Ганы и Панамы будет иметь громадное значение в контексте борьбы за выход в плей-офф. Проигравшие заметно осложнят себе турнирные перспективы.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Гана

«Черные звезды» подходят к старту ЧМ не в лучшем состоянии. Весной команда сменила главного тренера – у руля ганцев встал умудренный опытом Карлуш Кейруш. В то же время отмечаем, что кадровая ситуация далека от идеальной.

Гана лишилась сразу нескольких важных исполнителей: опорник Томас Парти пропустит стартовую встречу из-за проблем с визой, а дриблер Мохаммед Кудус остается в лазарете. За креатив в нападении придется отвечать великолепному Антуану Семеньо.

Панама

Панама переживает, пожалуй, лучший период в своей истории. Под руководством Томаса Кристиансена команда заметно прибавила в организации игры и уже не воспринимается исключительно как аутсайдер. За последние годы панамцы дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, успешно выступили в Лиге наций региона и уверенно прошли квалификацию к ЧМ.

В пяти последних «товарняках» Панама одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение (эпичные 2:6 от бразильцев).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом более именитую по подбору кадров Гану. Впрочем, не стоит недооценивать и подопечных Кристиансена. Ниже представлены ключевые варианты ставок.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Ганы 2.18 2.20 Ничья 3.50 3.40 Победа сборной Панамы 3.40 3.40 Двойной шанс: Гана не проиграет 1.33 1.32 Двойной шанс: Панама не проиграет 1.70 1.67 Тотал меньше 2.5 1.64 1.63 Тотал больше 2.5 2.28 2.30 Фора сборной Ганы (0) 1.57 1.58

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Это первое официальное противостояние Ганы и Панамы. Представительно Африки обладает более высоким индивидуальным потенциалом и большим опытом выступлений на мундиалях. Панама участвует на ЧМ лишь второй раз (первый был в России в 2018 году).

Гана предпочитает более вертикальный и агрессивный футбол. Панама действует прагматично и старается сохранять компактность между линиями, а также делает ставку на «контры» и стандартные положения.

Отсутствие нескольких лидеров может снизить атакующий потенциал Ганы, что на бумаге делает матч более закрытым, чем кажется на первый взгляд.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Гана выглядит небольшим фаворитом встречи, но легкой прогулки для «черных звезд» не ожидается. Панама давно перестала быть статистом и благодаря организованной игре способна зацепиться за очки. Наиболее вероятным сценарием видится осторожный матч с небольшим количеством моментов и преимуществом одной из сторон в один мяч.

Тоталы

Стартовые матчи ЧМ далеко не всегда балуют высокой результативностью, особенно когда на кону стоят ключевые очки в борьбе за выход из группы. Панама традиционно делает акцент на обороне, а кадровые потери Ганы могут сказаться на эффективности оффенса «черных звезд». Базовый сценарий – тотал меньше 2,5 мячей.

Форы

Если Гана сумеет реализовать преимущество в классе, то ее победа, скорее всего, окажется минимальной. Панама редко проигрывает крупно и умеет сохранять интригу до последних минут.

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