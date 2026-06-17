Матч Ганы и Панамы открывает для обеих сборных путь на мундиале. Встреча состоится на стадионе «БМО Филд» в Торонто 18 июня в 02:00 ночи по Москве. В группе L также выступают Англия и Хорватия, поэтому поединок Ганы и Панамы будет иметь громадное значение в контексте борьбы за выход в плей-офф. Проигравшие заметно осложнят себе турнирные перспективы.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Гана
«Черные звезды» подходят к старту ЧМ не в лучшем состоянии. Весной команда сменила главного тренера – у руля ганцев встал умудренный опытом Карлуш Кейруш. В то же время отмечаем, что кадровая ситуация далека от идеальной.
Гана лишилась сразу нескольких важных исполнителей: опорник Томас Парти пропустит стартовую встречу из-за проблем с визой, а дриблер Мохаммед Кудус остается в лазарете. За креатив в нападении придется отвечать великолепному Антуану Семеньо.
Панама
Панама переживает, пожалуй, лучший период в своей истории. Под руководством Томаса Кристиансена команда заметно прибавила в организации игры и уже не воспринимается исключительно как аутсайдер. За последние годы панамцы дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, успешно выступили в Лиге наций региона и уверенно прошли квалификацию к ЧМ.
В пяти последних «товарняках» Панама одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение (эпичные 2:6 от бразильцев).
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят фаворитом более именитую по подбору кадров Гану. Впрочем, не стоит недооценивать и подопечных Кристиансена. Ниже представлены ключевые варианты ставок.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Ганы
|
2.18
|
2.20
|
Ничья
|
3.50
|
3.40
|
Победа сборной Панамы
|
3.40
|
3.40
|
Двойной шанс: Гана не проиграет
|
1.33
|
1.32
|
Двойной шанс: Панама не проиграет
|
1.70
|
1.67
|
Тотал меньше 2.5
|
1.64
|
1.63
|
Тотал больше 2.5
|
2.28
|
2.30
|
Фора сборной Ганы (0)
|
1.57
|
1.58
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Это первое официальное противостояние Ганы и Панамы. Представительно Африки обладает более высоким индивидуальным потенциалом и большим опытом выступлений на мундиалях. Панама участвует на ЧМ лишь второй раз (первый был в России в 2018 году).
Гана предпочитает более вертикальный и агрессивный футбол. Панама действует прагматично и старается сохранять компактность между линиями, а также делает ставку на «контры» и стандартные положения.
Отсутствие нескольких лидеров может снизить атакующий потенциал Ганы, что на бумаге делает матч более закрытым, чем кажется на первый взгляд.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Гана выглядит небольшим фаворитом встречи, но легкой прогулки для «черных звезд» не ожидается. Панама давно перестала быть статистом и благодаря организованной игре способна зацепиться за очки. Наиболее вероятным сценарием видится осторожный матч с небольшим количеством моментов и преимуществом одной из сторон в один мяч.
Тоталы
Стартовые матчи ЧМ далеко не всегда балуют высокой результативностью, особенно когда на кону стоят ключевые очки в борьбе за выход из группы. Панама традиционно делает акцент на обороне, а кадровые потери Ганы могут сказаться на эффективности оффенса «черных звезд». Базовый сценарий – тотал меньше 2,5 мячей.
Форы
Если Гана сумеет реализовать преимущество в классе, то ее победа, скорее всего, окажется минимальной. Панама редко проигрывает крупно и умеет сохранять интригу до последних минут.
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