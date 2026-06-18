Составы команд
Гана
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
20
Августин Боакье
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
4-1-1-2-2
1
Зиги
14
Менса
4
Аджетей
18
Опоку
26
Сенайя
15
Овусу
3
Йиренки
24
Нуама
22
Сулемана
9
Айю
11
Семеньо
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
23
Мурильо
16
Андраде
2
Блэкмен
14
Харви
6
Мартинес
3
Кордоба
7
Родригес
11
Барсенас
18
Уотерман
1
Зиги
16
Асаре
16
Асаре
1
Зиги
15
Овусу
8
Сибо
8
Сибо
15
Овусу
24
Нуама
7
Фатаву
7
Фатаву
24
Нуама
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
22
Сулемана
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
22
Сулемана
2
Блэкмен
20
Годой
20
Годой
2
Блэкмен
7
Родригес
10
Диас
10
Диас
7
Родригес
18
Уотерман
17
Фахардо
17
Фахардо
18
Уотерман
6
Мартинес
24
Лондоньо
24
Лондоньо
6
Мартинес
Остались в запасе
Гана
Панама
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Гана - Панама
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
351
583
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию Гана против Панама, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гана – Панама
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»