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  • Гана – Панама: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Гана – Панама: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

18 июня, 00:50
Гана
18.06.2026, четверг, 02:00
Чемпионат мира, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Панама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
3
Калеб Йиренки
ЦП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
(К) ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Панама
22
Орландо Москера
ВР
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
14
Карлос Харви
ОП
6
Кристиан Мартинес
ОП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
(К) РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
8
Кваси Сибо
ЦП
20
Августин Боакье
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
25
Принс Квабена Аду
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Панама
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
4-1-1-2-2
1
Зиги
14
Менса
4
Аджетей
18
Опоку
26
Сенайя
15
Овусу
3
Йиренки
24
Нуама
22
Сулемана
9
Айю
11
Семеньо
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
23
Мурильо
16
Андраде
2
Блэкмен
14
Харви
6
Мартинес
3
Кордоба
7
Родригес
11
Барсенас
18
Уотерман
1
Зиги
16
Асаре
16
Асаре
1
Зиги
15
Овусу
8
Сибо
8
Сибо
15
Овусу
24
Нуама
7
Фатаву
7
Фатаву
24
Нуама
9
Айю
25
Аду
25
Аду
9
Айю
22
Сулемана
10
Томас-Асанте
10
Томас-Асанте
22
Сулемана
2
Блэкмен
20
Годой
20
Годой
2
Блэкмен
7
Родригес
10
Диас
10
Диас
7
Родригес
18
Уотерман
17
Фахардо
17
Фахардо
18
Уотерман
6
Мартинес
24
Лондоньо
24
Лондоньо
6
Мартинес
Остались в запасе
Гана
Панама
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
12
Джозеф Ананг
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
20
Августин Боакье
АП
13
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Мехия
ВР
12
Сесар Самудио
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
9
Томас Родригес
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Гана - Панама
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
351
583
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию Гана против Панама, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гана – Панама

Гана – Панама: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Панама Гана
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