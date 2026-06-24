Составы команд
Панама
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
3
Кордоба
16
Андраде
23
Мурильо
14
Харви
6
Мартинес
2
Блэкмен
7
Родригес
17
Фахардо
11
Барсенас
4-3-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
3
Понграчич
2
Станишич
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
24
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
2
Блэкмен
15
Дэвис
15
Дэвис
2
Блэкмен
13
Рамос
18
Уотерман
18
Уотерман
13
Рамос
17
Фахардо
24
Лондоньо
24
Лондоньо
17
Фахардо
11
Барсенас
9
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
8
Ковачич
17
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
24
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
24
Пашалич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
4
Гвардиол
9
Крамарич
9
Крамарич
4
Гвардиол
26
Муса
11
Будимир
11
Будимир
26
Муса
Остались в запасе
Панама
Хорватия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Панама - Хорватия
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
12
Офсайды
1
2
Количество передач
352
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию Панама против Хорватии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама – Хорватия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»