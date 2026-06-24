Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Панама – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Панама – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

24 июня, 00:50
Панама
24.06.2026, среда, 02:00
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
14
Карлос Харви
ОП
6
Кристиан Мартинес
ОП
17
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
(К) РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
24
Марко Пашалич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
24
Азариас Лондоньо
ЦФ
9
Томас Родригес
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
3-4-1-2
22
Москера
13
Рамос
3
Кордоба
16
Андраде
23
Мурильо
14
Харви
6
Мартинес
2
Блэкмен
7
Родригес
17
Фахардо
11
Барсенас
4-3-2-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
3
Понграчич
2
Станишич
6
Шутало
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
24
Пашалич
14
Перишич
26
Муса
2
Блэкмен
15
Дэвис
15
Дэвис
2
Блэкмен
13
Рамос
18
Уотерман
18
Уотерман
13
Рамос
17
Фахардо
24
Лондоньо
24
Лондоньо
17
Фахардо
11
Барсенас
9
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
8
Ковачич
17
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
24
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
24
Пашалич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
4
Гвардиол
9
Крамарич
9
Крамарич
4
Гвардиол
26
Муса
11
Будимир
11
Будимир
26
Муса
Остались в запасе
Панама
Хорватия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
26
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
10
Исмаэль Диас
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Панама - Хорватия
1
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
12
Офсайды
1
2
Количество передач
352
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.65
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию Панама против Хорватии, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июня в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама – Хорватия

Панама – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Панама
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
1
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
2
Все новости
Все новости
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
Вчера, 20:44
1
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
Вчера, 13:57
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
1
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+