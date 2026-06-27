Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Панама – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Панама – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

27 июня, 22:50
Панама
28.06.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Англия
62' Д. Беллингем 67' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панама
22
Орландо Москера
ВР
15
Хорхе Гутьеррес
ЛАЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
3
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Кристиан Мартинес
ОП
14
Карлос Харви
ОП
9
Томас Родригес
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
11
Азариас Лондоньо
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
4-3-1-2
22
Москера
23
Мурильо
3
Кордоба
16
Андраде
4
Эскобар
15
Гутьеррес
6
Мартинес
14
Харви
7
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
3-1-3-3
1
Пикфорд
4
Куанса
5
Конса
6
Гехи
10
Беллингем
7
Сака
8
Андерсон
11
Рэшфорд
9
Кейн
17
Роджерс
3
О'Райли
15
Гутьеррес
15
Дэвис
15
Дэвис
15
Гутьеррес
14
Харви
19
Кинтеро
19
Кинтеро
14
Харви
11
Барсенас
10
Диас
10
Диас
11
Барсенас
7
Родригес
11
Лондоньо
11
Лондоньо
7
Родригес
9
Родригес
17
Фахардо
17
Фахардо
9
Родригес
4
Куанса
16
Спенс
16
Спенс
4
Куанса
8
Андерсон
8
Хендерсон
8
Хендерсон
8
Андерсон
10
Беллингем
21
Эзе
21
Эзе
10
Беллингем
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Панама
Англия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Панама - Англия
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
13
Офсайды
4
4
Количество передач
268
558
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию Панама против Англии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама – Англия

Панама – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Панама
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+