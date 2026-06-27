28.06.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
Чемпионат мира, группа L, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Панама
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
15
Эрик Дэвис
ЛЗ
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
10
Исмаэль Диас
ЦФ
11
Азариас Лондоньо
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
4-3-1-2
22
Москера
23
Мурильо
3
Кордоба
16
Андраде
4
Эскобар
15
Гутьеррес
6
Мартинес
14
Харви
7
Родригес
9
Родригес
11
Барсенас
3-1-3-3
1
Пикфорд
4
Куанса
5
Конса
6
Гехи
10
Беллингем
7
Сака
8
Андерсон
11
Рэшфорд
9
Кейн
17
Роджерс
3
О'Райли
15
Гутьеррес
15
Дэвис
15
Дэвис
15
Гутьеррес
14
Харви
19
Кинтеро
19
Кинтеро
14
Харви
11
Барсенас
10
Диас
10
Диас
11
Барсенас
7
Родригес
11
Лондоньо
11
Лондоньо
7
Родригес
9
Родригес
17
Фахардо
17
Фахардо
9
Родригес
4
Куанса
16
Спенс
16
Спенс
4
Куанса
8
Андерсон
8
Хендерсон
8
Хендерсон
8
Андерсон
10
Беллингем
21
Эзе
21
Эзе
10
Беллингем
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Панама
Англия
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
Луис Мехия
ВР
13
Джовани Рамос
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
20
Анибал Годой
ОП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
18
Сесилио Уотерман
ЦФ
21
Сесар Янис
РФ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Джеймс Траффорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Панама - Англия
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
13
Офсайды
4
4
Количество передач
268
558
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.56
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию Панама против Англии, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Панама – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»