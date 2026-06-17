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ана – Панама: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

17 июня 2026 8:53
Гана - Панама
18 июн. 2026, четверг 02:00 | Чемпионат мира, группа L, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Победа Панамы
Сделать ставку

Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ганы и Панамы пройдет 18 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Африканская команда подходит к игре в глубоком кризисе: шесть матчей без побед, всего три гола в пяти последних встречах и пропущенные в среднем 2,2 гола за игру. Панама, напротив, демонстрирует атакующую мощь – 10 голов в пяти последних матчах, однако оборона панамцев также пропускает в среднем 2,2 гола. Сможет ли Гана прервать свою безвыигрышную серию, или Панама воспользуется слабостью соперника и добьется исторического успеха на чемпионате мира?

Кто победит в матче

Сборная Ганы находится в затяжном кризисе: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда не выигрывает в шести последних встречах и пропускает в шести матчах подряд. В активе ганцев лишь ничья с Уэльсом (1:1), а также поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2), Австрии (1:5) и Южной Кореи (0:1). Атака выглядит крайне бледной, а оборона регулярно допускает ошибки, что делает Гану одной из самых слабых команд турнира.

Панама подходит к игре с совершенно иной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда забивает в пяти последних матчах подряд, но пропускает в семи последних. В активе панамцев ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2), поражение от Бразилии (2:6), а также ничьи с ЮАР (2:2 и 1:1). Атака панамцев достаточно результативна, но оборона действует так же ненадежно, как и у соперника.

Итоговый вывод: обе команды имеют серьезные проблемы в обороне, но Панама гораздо эффективнее в атаке (2,0 гола в среднем против 0,6 у Ганы). Учитывая безвыигрышную серию ганцев и их атакующую беспомощность, панамцы выглядят предпочтительнее. Наш прогноз – победа Панамы.

Форма и история личных встреч

Гана не выигрывает в шести последних матчах и пропускает в шести встречах подряд, тогда как Панама забивает в пяти последних матчах и демонстрирует более уверенную игру в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма панамцев дает им явное преимущество перед стартом турнира.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Гана
0
Лоуренс Ати-Зиджи
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
0
Джером Опоку
ЦЗ
0
Джонас Аджетеи
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
25
Принс Квабена Аду
ЛП
22
Камалдин Сулемана
ЦП
15
Элиша Овусу
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
ПП
9
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Панама
0
Орландо Москера
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЛЗ
0
Кристиан Мартинес Кристиан Мартинес
ЦЗ
0
Пума Родригес
ЦЗ
0
Йоэль Барсенас
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
23
Микаэль Мурильо
ЛП
0
Сесилио Уотермэн
ЦП
0
Карлос Харви
ЦП
0
Джиовани Рамос
ПП
16
Андрес Андраде
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
4-5-1
0
Ати-Зиджи
14
Менса
0
Опоку
0
Аджетеи
26
Сенайя
25
Аду
22
Сулемана
15
Овусу
5
Парти
7
Фатаву
9
Айю
3-2-4-1
0
Москера
0
Кристиан Мартинес
0
Родригес
0
Барсенас
2
Блэкмен
5
Фаринья
0
Рамос
0
Уотермэн
0
Харви
23
Мурильо
16
Андраде
Остались в запасе
Гана
Панама
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Кристиансен

Прогноз на победителя

Гана находится в глубоком кризисе, не выигрывая в шести матчах подряд и забивая всего 0,6 гола в среднем, тогда как Панама забивает в пяти последних матчах и выглядит гораздо острее в атаке. Учитывая слабую оборону обеих команд, но при этом более результативную игру панамцев, победа сборной Панамы выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Панамы с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого тура группового этапа между сборными Ганы и Панамы состоится 18 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Гана – Панама: кто победит в матче 1 тура Чемпионата мира 2026

3.30
Победа Панамы
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Панама Гана
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