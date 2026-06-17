Матч первого тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Ганы и Панамы пройдет 18 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Африканская команда подходит к игре в глубоком кризисе: шесть матчей без побед, всего три гола в пяти последних встречах и пропущенные в среднем 2,2 гола за игру. Панама, напротив, демонстрирует атакующую мощь – 10 голов в пяти последних матчах, однако оборона панамцев также пропускает в среднем 2,2 гола. Сможет ли Гана прервать свою безвыигрышную серию, или Панама воспользуется слабостью соперника и добьется исторического успеха на чемпионате мира?
Кто победит в матче
Сборная Ганы находится в затяжном кризисе: всего три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда не выигрывает в шести последних встречах и пропускает в шести матчах подряд. В активе ганцев лишь ничья с Уэльсом (1:1), а также поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2), Австрии (1:5) и Южной Кореи (0:1). Атака выглядит крайне бледной, а оборона регулярно допускает ошибки, что делает Гану одной из самых слабых команд турнира.
Панама подходит к игре с совершенно иной статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда забивает в пяти последних матчах подряд, но пропускает в семи последних. В активе панамцев ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2), поражение от Бразилии (2:6), а также ничьи с ЮАР (2:2 и 1:1). Атака панамцев достаточно результативна, но оборона действует так же ненадежно, как и у соперника.
Итоговый вывод: обе команды имеют серьезные проблемы в обороне, но Панама гораздо эффективнее в атаке (2,0 гола в среднем против 0,6 у Ганы). Учитывая безвыигрышную серию ганцев и их атакующую беспомощность, панамцы выглядят предпочтительнее. Наш прогноз – победа Панамы.
Форма и история личных встреч
Гана не выигрывает в шести последних матчах и пропускает в шести встречах подряд, тогда как Панама забивает в пяти последних матчах и демонстрирует более уверенную игру в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма панамцев дает им явное преимущество перед стартом турнира.
Прогноз на победителя
Гана находится в глубоком кризисе, не выигрывая в шести матчах подряд и забивая всего 0,6 гола в среднем, тогда как Панама забивает в пяти последних матчах и выглядит гораздо острее в атаке. Учитывая слабую оборону обеих команд, но при этом более результативную игру панамцев, победа сборной Панамы выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Панамы с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч первого тура группового этапа между сборными Ганы и Панамы состоится 18 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».