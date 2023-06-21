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    • Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

    Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

    Защитник израильского «Бейтара» Григорий Морозов в интервью Евгению Савину дал понять, что не заинтересован в выступлении за сборную России.

    – Тебе звонит Валерий Карпин и говорит: «Гриша, я вчера финал смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?

    – Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».

    А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.

    Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля.

    • У 29-летнего Морозова есть гражданство Израиля.
    • Он воспитанник «Динамо».
    • Уроженец Ижевска стоит 600 тысяч евро.

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    Источник: Sports.ru

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    21.06.2023 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2682

      serglider 39 минут назад

      По логике называть нашу сборную - сборной России не совсем правильно! Если люди не имеют право принимать участие в турнирах на уровне сборных, то это просто группа футболистов в футболках национальной сборной, а не сборная. Логики играть в этой группе, не имея шанса выступать в турнирах, никакой нет!

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      Рейтинг: +11697

      alex1951 55 минут назад

      Рационально ...мыслит.
      Игроку играть ,тренеру тренировать...А все эти санкции -Х.янкции ,только палки в колеса спортсменам..
      Вот у нашего Карпуши Эст.гражданство. Не валялили бы с ним дурака наши чинуши ...
      Взял бы сборную ,с голоду бы не умер....а тут и выход в Европу и прочее....

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