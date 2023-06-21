Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

По логике называть нашу сборную - сборной России не совсем правильно! Если люди не имеют право принимать участие в турнирах на уровне сборных, то это просто группа футболистов в футболках национальной сборной, а не сборная. Логики играть в этой группе, не имея шанса выступать в турнирах, никакой нет!
Защитник израильского «Бейтара» Григорий Морозов в интервью Евгению Савину дал понять, что не заинтересован в выступлении за сборную России.
– Тебе звонит Валерий Карпин и говорит: «Гриша, я вчера финал смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?
– Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».
А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.
Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля.
- У 29-летнего Морозова есть гражданство Израиля.
- Он воспитанник «Динамо».
- Уроженец Ижевска стоит 600 тысяч евро.