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  • Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

21 июня 2023, 22:36
9

Защитник израильского «Бейтара» Григорий Морозов в интервью Евгению Савину дал понять, что не заинтересован в выступлении за сборную России.

– Тебе звонит Валерий Карпин и говорит: «Гриша, я вчера финал смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?

– Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».

А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.

Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля.

  • У 29-летнего Морозова есть гражданство Израиля.
  • Он воспитанник «Динамо».
  • Уроженец Ижевска стоит 600 тысяч евро.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Морозов Григорий
Комментарии (9)
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alex1951
1687378126
Рационально ...мыслит. Игроку играть ,тренеру тренировать...А все эти санкции -Х.янкции ,только палки в колеса спортсменам.. Вот у нашего Карпуши Эст.гражданство. Не валялили бы с ним дурака наши чинуши ... Взял бы сборную ,с голоду бы не умер....а тут и выход в Европу и прочее....
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serglider
1687379043
По логике называть нашу сборную - сборной России не совсем правильно! Если люди не имеют право принимать участие в турнирах на уровне сборных, то это просто группа футболистов в футболках национальной сборной, а не сборная. Логики играть в этой группе, не имея шанса выступать в турнирах, никакой нет!
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CSKA471
1687386993
Ну гриша гам с тобой не по пути, ты и сборнуую СТРАНЫ выбираешь сам себе и Родину, свободному кораблю свободное плавание, ходи по кругу и не возвращайся..
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alp
1687420653
два дебила потрындели друг с другом и чорт с ними.. не понимаю только, зачем бонбандир тиснул об этом инфу?
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neveldomha
1687421719
Еврей торгуется, ничего удивительного.
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