Экс-игрок «Динамо» Морозов: «Выбрал бы сборную Израиля, а не России»

Защитник израильского «Бейтара» Григорий Морозов в интервью Евгению Савину дал понять, что не заинтересован в выступлении за сборную России.

– Тебе звонит Валерий Карпин и говорит: «Гриша, я вчера финал смотрел. Хороший объем, голевушка, все хорошо, молодец. Нам надо – давай». И тебе звонят из сборной Израиля. Кого выберешь?

– Думаю, что Израиль. Потому что у меня все равно мысли связаны и с тем, что санкции и так далее. Это все надолго. Опять же, если это все отменяют, можно приехать в сборную на один раз – Георгич скажет: «Ну, спасибо, красавчик».

А здесь можно задержаться. Я об этом думаю, а не с точки зрения какого-то конкретного выбора, политики или своего отношения. А из-за того, что здесь можно проявлять себя.

Конечно, я думаю, что сборная России выше по уровню футбола, чем сборная Израиля.