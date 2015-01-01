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«Я не пожму ему руку». Морозов рассказал о конфликте с бывшим тренером «Целе»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал о конфликте с экс-тренером «Целе».

— У тебя с Рожманом, предыдущем тренером, были хорошие отношения. Что случилось?

— Как тренер — он с большими знаниями. Как человек — его больше нет для меня. Я его не воспринимаю как личность.

— Почему?

— Человек связал свой уход из клуба с тем, что якобы не может коммуницировать со мной и с Ваней Маевским. Я считаю, что это очень низкий поступок. Я ему не пожму руку, если его увижу. Свои знания он не может перенести из-за стола на футбольное поле. Поэтому у него и не получилось.

— Не может коммуницировать именно с вами?

— Он из-за 8-го места решил, что помешали ему я и ещe один русскоговорящий парень. Я был просто в шоке. Я с ним нормально общался. Но сейчас стало выгодно обвинять русских.

В интервью он сказал, что у нас (русскоговорящих) были какие-то VIP-условия… В общем, это на его совести! Для меня его больше не существует.

  • Морозов перешел в «Целе» в феврале.
  • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
  • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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Источник: «Евро-Футбол»

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