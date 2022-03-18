Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал о работе под руководством Андрея Талалаева в «Ахмате».

«Был у Талалаева в «Ахмате», он говорил прямо: ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч, пусть это делают «Крылья Советов», а мы приедем и их обыграем. Футбол будущего.

Мне такой подход непонятен, футбол интересен комбинациями. В России нужен только результат, не сам футбол. А в Словении тренер нам говорит: ребята, не бойтесь ошибиться, забудьте, что вы на седьмом месте, я буду отвечать за результат, а вы за свою игру», – сказал Морозов.

Морозов перешел в «Целе» в февраля.

До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.

Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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