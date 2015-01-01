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Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч»

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал о работе под руководством Андрея Талалаева в «Ахмате».

«Был у Талалаева в «Ахмате», он говорил прямо: ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч, пусть это делают «Крылья Советов», а мы приедем и их обыграем. Футбол будущего.

Мне такой подход непонятен, футбол интересен комбинациями. В России нужен только результат, не сам футбол. А в Словении тренер нам говорит: ребята, не бойтесь ошибиться, забудьте, что вы на седьмом месте, я буду отвечать за результат, а вы за свою игру», – сказал Морозов.

  • Морозов перешел в «Целе» в февраля.
  • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
  • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:53
Комментарии2
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    Рейтинг: +644

    sined1951 3 минуты назад

    Если бы у Талалаева были футболисты способные играть комбинационно и качественно, он бы такое не говорил. А когда у него в команде Морозов и подобные ему, у которых.большие пробелы в работе с мячом и культурой паса, то он вынужден играть по принципу "бей вперед-игра придет".

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    Рейтинг: +597

    Беспонтий 18 минут назад

    я бы набил ему е*ало
    но староват
    и денег мало

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