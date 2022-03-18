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  • Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч»

Морозов: «Талалаев в «Ахмате» говорил прямо: «Ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч»

18 марта 2022, 11:53
4

Защитник словенского «Целе» Григорий Морозов рассказал о работе под руководством Андрея Талалаева в «Ахмате».

«Был у Талалаева в «Ахмате», он говорил прямо: ребята, мне не нужно, чтобы вы держали мяч, пусть это делают «Крылья Советов», а мы приедем и их обыграем. Футбол будущего.

Мне такой подход непонятен, футбол интересен комбинациями. В России нужен только результат, не сам футбол. А в Словении тренер нам говорит: ребята, не бойтесь ошибиться, забудьте, что вы на седьмом месте, я буду отвечать за результат, а вы за свою игру», – сказал Морозов.

  • Морозов перешел в «Целе» в февраля.
  • До этого он выступал за «Динамо» c 2015 года.
  • Морозов провел 115 матчей за столичный клуб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Морозов Григорий Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Беспонтий
1647596370
я бы набил ему е*ало но староват и денег мало
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sined1951
1647597248
Если бы у Талалаева были футболисты способные играть комбинационно и качественно, он бы такое не говорил. А когда у него в команде Морозов и подобные ему, у которых.большие пробелы в работе с мячом и культурой паса, то он вынужден играть по принципу "бей вперед-игра придет".
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TOMSON
1647600298
При всем уважении, но я бы не стал ровняться на словенский подход. Там все ставят на то, что игрок засветится и его продадут, а у нас все же результат сильно важен. Например вылетая в ФНЛ клуб сталкивается с очень большими проблемами, одна разница в лимите чего стоит. Переход обратно в РПЛ так же просто не даётся.
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Hektor 84
1647637145
Футбол Талалаева бей беги
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