Экс-защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

Защитник Григорий Морозов после расторжения контракта с «Динамо», вероятно, продолжит карьеру в Европе.
27-летний футболист близок к переходу в словенский «Целе».
Переговоры между сторонами находятся на решающей стадии. О трансфере должны объявить в ближайшие дни.
- Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
- Он провел за команду 115 матчей.
- В предыдущем сезоне Морозов выступал на правах аренды за «Уфу».
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