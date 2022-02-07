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    Экс-защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

    Защитник Григорий Морозов после расторжения контракта с «Динамо», вероятно, продолжит карьеру в Европе.

    27-летний футболист близок к переходу в словенский «Целе».

    Переговоры между сторонами находятся на решающей стадии. О трансфере должны объявить в ближайшие дни.

    • Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
    • Он провел за команду 115 матчей.
    • В предыдущем сезоне Морозов выступал на правах аренды за «Уфу».

    Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»

    17-летний Зазвонкин подписал профессиональный контракт с «Динамо». В декабре он хотел уйти в «Крылья»

    «Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2022 22:26
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