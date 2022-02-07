Экс-защитник «Динамо» Морозов близок к переходу в словенский «Целе»

Защитник Григорий Морозов после расторжения контракта с «Динамо», вероятно, продолжит карьеру в Европе.

27-летний футболист близок к переходу в словенский «Целе».

Переговоры между сторонами находятся на решающей стадии. О трансфере должны объявить в ближайшие дни.

Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.

Он провел за команду 115 матчей.

В предыдущем сезоне Морозов выступал на правах аренды за «Уфу».

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