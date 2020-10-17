«Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова

Фланговый защитник «Динамо» Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе».

Башкирский клуб объявил об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона.

Григорий Морозов продолжит свою карьеру в ФК «Уфа»!26-летний защитник перешел в нашу команду на правах аренды из московского «Динамо».За «Динамо» Морозов сыграл 119 матчей, забил 4 гола. Основная позиция – левый защитник, также может сыграть справа в обороне и в центре. pic.twitter.com/sitZeoaJ6V