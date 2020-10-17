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    «Уфа» арендовала защитника «Динамо» Морозова

    Фланговый защитник «Динамо» Григорий Морозов продолжит карьеру в «Уфе».

    Башкирский клуб объявил об аренде 26-летнего футболиста до конца сезона.

    • Морозов выступает за «Динамо» с 2013 года.
    • В его активе 119 матчей, четыре гола и три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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