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  • «Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

«Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

20 июня 2023, 22:55
6

Экс-защитник «Динамо» Григорий Морозов высказался о кумовстве в российском футболе.

– С вами в «Динамо» тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг – три довольно одиозных и мифических персонажа. Вы с пацанами в команде обсуждали, что происходит, когда закончится этот блат, когда детишки тренируются в таком историческом клубе, как «Динамо»?

– Ну, конечно. Я был молодой, прислушивался к старшим. Мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему. Он вообще за голову хватался, говорил: «Я пришел побеждать, меня интересуют кубки, я не могу...» Ну, понимаешь его темперамент?

Я его полностью поддерживаю. Это ни в какие рамки не лезет. Они классные пацаны, все отлично.

– Но это не профессия.

– Мы же вроде говорим про большой клуб, топ-клуб. Вот это кумовство в России, оно присутствует.

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Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1687292519
Статья мерзкая. Одиозные. Мифические. почему - без пояснений. Роттенберг, например, игрок как игрок. без понтов, старался.
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Пингвины Антарктиды
1687298988
Интересно узнать подробнее мнение Денисова
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Валя Ромашина
1687323128
Все правильно и все верно сказано . Футбол это хорошая кормушка , кто может объяснить миллионные зарплаты в ( в Евро ) в футболе . На футбол никто не ходит и даже по телеку редко наш ЧР показывают
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odessakmv
1687332859
Денисов мог и играл, а ты мелкий беспонтовый лавочник
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