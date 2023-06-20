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    • «Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

    «Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

    Экс-защитник «Динамо» Григорий Морозов высказался о кумовстве в российском футболе.

    – С вами в «Динамо» тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг – три довольно одиозных и мифических персонажа. Вы с пацанами в команде обсуждали, что происходит, когда закончится этот блат, когда детишки тренируются в таком историческом клубе, как «Динамо»?

    – Ну, конечно. Я был молодой, прислушивался к старшим. Мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему. Он вообще за голову хватался, говорил: «Я пришел побеждать, меня интересуют кубки, я не могу...» Ну, понимаешь его темперамент?

    Я его полностью поддерживаю. Это ни в какие рамки не лезет. Они классные пацаны, все отлично.

    – Но это не профессия.

    – Мы же вроде говорим про большой клуб, топ-клуб. Вот это кумовство в России, оно присутствует.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.06.2023 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20497

      Cleaner 46 минут назад

      Зачем нам мнение о Динамо от Григория Морозова? Он что, лучше Ротенберга играл? Однозначно нет. Так чего тогда языком трепать?

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      Рейтинг: +7126

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Статья мерзкая. Одиозные. Мифические. почему - без пояснений. Роттенберг, например, игрок как игрок. без понтов, старался.

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