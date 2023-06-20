«Ни в какие рамки не лезет»: Морозов о кумовстве сыновей Ротенберга, Черчесова и Аджоева в «Динамо»

Экс-защитник «Динамо» Григорий Морозов высказался о кумовстве в российском футболе.

– С вами в «Динамо» тренировались сын Аджоева, сын Черчесова и Боря Ротенберг – три довольно одиозных и мифических персонажа. Вы с пацанами в команде обсуждали, что происходит, когда закончится этот блат, когда детишки тренируются в таком историческом клубе, как «Динамо»?

– Ну, конечно. Я был молодой, прислушивался к старшим. Мы разговаривали с Игорем Денисовым много на эту тему. Он вообще за голову хватался, говорил: «Я пришел побеждать, меня интересуют кубки, я не могу...» Ну, понимаешь его темперамент?

Я его полностью поддерживаю. Это ни в какие рамки не лезет. Они классные пацаны, все отлично.

– Но это не профессия.

– Мы же вроде говорим про большой клуб, топ-клуб. Вот это кумовство в России, оно присутствует.