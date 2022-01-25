Терехов расторг контракт с «Динамо». Морозов может перейти в словенский «Целе» («Матч ТВ»)

Полузащитник Антон Терехов разорвал контракт с московским «Динамо» по согласованию сторон.
По информации «Матч ТВ», 23-летний игрок в ближайшее время должен перейти в «Нефтехимик», который возглавляет экс-тренер «Динамо» Кирилл Новиков.
Московский клуб также может покинуть защитник Григорий Морозов. 27-летний футболист получил предложение от словенского клуба «Целе», им также интересуется одна из команд ФНЛ.
- Терехов забил 2 гола в 5 матчах за «Динамо-2» в этом сезоне ФНЛ-2.
- Морозов провел 7 матчей за «Динамо-2», забил 1 гол.
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Источник: «Матч ТВ»