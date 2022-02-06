«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

Гриша Привозов, прощевайте!
«Динамо» объявило об уходе защитника Григория Морозова.
Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.
- Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
- Он провел за команду 115 матчей.
- В предыдущем сезоне Морозов выступал на правах аренды за «Уфу».
Григорий Морозов покидает «Динамо»Сотрудничество с защитником было завершено по соглашению сторонДебютировал за основную команду в 2015 годуПровeл 119 матчейЗабил 4 мячаУдачи, Гриша! Спасибо за всe #ДинамоМосква pic.twitter.com/9LkvQhjr6q— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 6, 2022
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