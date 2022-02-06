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    «Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

    «Динамо» объявило об уходе защитника Григория Морозова.

    Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

    • Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
    • Он провел за команду 115 матчей.
    • В предыдущем сезоне Морозов выступал на правах аренды за «Уфу».

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    Источник: сайт «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      Борисыч1 33 минуты назад

      Гриша Привозов, прощевайте!

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      Рейтинг: +466

      haxxproxx 34 минуты назад

      Правильно, давно пора избавляться от балласт.

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