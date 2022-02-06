«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

«Динамо» объявило об уходе защитника Григория Морозова.

Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

Григорий Морозов покидает «Динамо»Сотрудничество с защитником было завершено по соглашению сторонДебютировал за основную команду в 2015 годуПровeл 119 матчейЗабил 4 мячаУдачи, Гриша! Спасибо за всe #ДинамоМосква pic.twitter.com/9LkvQhjr6q