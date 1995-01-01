Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе»

привозить теперь будет у словенцев
Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов стал игроком «Целе».
Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
27-летний футболист перешел в словенский клуб на правах свободного агента.
- Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
- Он провел за команду 115 матчей.
- В предыдущем сезоне игрок выступал на правах аренды за «Уфу».
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