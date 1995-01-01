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    Экс-защитник «Динамо» Морозов перешел в словенский «Целе»

    Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов стал игроком «Целе».

    Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.

    27-летний футболист перешел в словенский клуб на правах свободного агента.

    • Морозов играл за «Динамо» c 2015 года.
    • Он провел за команду 115 матчей.
    • В предыдущем сезоне игрок выступал на правах аренды за «Уфу».

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    Источник: сайт «Целе»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      Stavr007 8 минут назад

      привозить теперь будет у словенцев

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