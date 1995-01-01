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    «Динамо» продлило контракт с Морозовым

    «Динамо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с левым защитником Григорием Морозовым.

    Новое соглашение москвичей с 25-летним футболистом рассчитано на три года. Предыдущий контракт истекал в июне 2021 года.

    • Морозов – воспитанником академии футбола имени Коноплeва и академии «Динамо» имени Льва Яшина.
    • В составе основной команды «Динамо» россиянин дебютировал 2 августа 2015 года в матче РПЛ против «Локомотива» (1:1), в котором отметился забитым мячом.
    • Морозов провел за московский клуб 92 встречи и записал в свой актив три гола.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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