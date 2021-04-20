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  • Защитник «Уфы» Морозов – о 3:0 со «Спартаком»: «И праздник испортили, и «Динамо» порадовали»

Защитник «Уфы» Морозов – о 3:0 со «Спартаком»: «И праздник испортили, и «Динамо» порадовали»

20 апреля 2021, 11:54
8

Защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий на правах аренды за «Уфу», прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

– В команде до игры обсуждали, что этот матч будет восприниматься в контексте противостояния Газизова со «Спартаком»?

– Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора, но перед игрой разговоров на эту тему никто не вел. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно.

Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились по сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

– После игры не получали от бывших одноклубников благодарственных сообщений?

– Да, люди поздравляют. В свою очередь, я хочу поздравить родной клуб, у которого в воскресенье тоже день рождения, 98 лет со дня основания. Сделали праздник «Динамо». Пользуясь случаем, поздравляю каждого болельщика команды.

– Получается, и «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили?

– Конечно. Обязательно. Я очень доволен.

  • Морозов провел 12 матчей в текущем сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
  • «Уфа» идет на 14-м месте в РПЛ.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Спартак Морозов Григорий
Комментарии (8)
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Бухбух
1618910671
Главным праздником для Уфы будет сохранение прописки в РПЛ, во что верится с трудом.
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Oldtrafford83
1618913780
Всегда поражался как наши футболисты любят злорадствовать,не в одной другой лиге в интервью такого не наблюдал, всегда было какое то уважение к сопернику, а у нас лишь бы что нить п.и.з.д.а.н.у.т.ь убогое, герои мля!!!
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Боцман59rus
1618913989
Рад не победе, а тому что праздник испортили? ....ну ну
Ответить
Боцман59rus
1618914182
Рыночная стоимость этой потаскушки плятский ответ на идиотский вопрос
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Olymp2
1618945726
Молодец!
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Мортус
1618946831
Гриша в этот раз очень даже на приличном уровне отыграл. Без просадок и привозов. Может быть всё-таки вернётся настоящей боевой еДиницей Домой?
Ответить
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