Защитник «Уфы» Морозов – о 3:0 со «Спартаком»: «И праздник испортили, и «Динамо» порадовали»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий на правах аренды за «Уфу», прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

– В команде до игры обсуждали, что этот матч будет восприниматься в контексте противостояния Газизова со «Спартаком»?

– Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора, но перед игрой разговоров на эту тему никто не вел. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно.

Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились по сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

– После игры не получали от бывших одноклубников благодарственных сообщений?

– Да, люди поздравляют. В свою очередь, я хочу поздравить родной клуб, у которого в воскресенье тоже день рождения, 98 лет со дня основания. Сделали праздник «Динамо». Пользуясь случаем, поздравляю каждого болельщика команды.

– Получается, и «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили?

– Конечно. Обязательно. Я очень доволен.