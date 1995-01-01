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    Защитник «Уфы» Морозов – о 3:0 со «Спартаком»: «И праздник испортили, и «Динамо» порадовали»

    Защитник «Динамо» Григорий Морозов, выступающий на правах аренды за «Уфу», прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (3:0) в 26-м туре РПЛ.

    – В команде до игры обсуждали, что этот матч будет восприниматься в контексте противостояния Газизова со «Спартаком»?

    – Для нас было важным победить и тем самым поддержать нашего гендиректора, но перед игрой разговоров на эту тему никто не вел. Перенастраивать нас не нужно было. Сами понимали, что мы не в той ситуации, чтобы нас мотивировать как-то дополнительно.

    Готовились к матчу по плану. Все ребята молодцы, плюс надо отдать должное тренерскому штабу, который хорошо разобрал «Спартак». Мы всю неделю готовились по сопернику и смогли взять три очка, чему безумно рады.

    – После игры не получали от бывших одноклубников благодарственных сообщений?

    – Да, люди поздравляют. В свою очередь, я хочу поздравить родной клуб, у которого в воскресенье тоже день рождения, 98 лет со дня основания. Сделали праздник «Динамо». Пользуясь случаем, поздравляю каждого болельщика команды.

    – Получается, и «Динамо» порадовали, и «Спартаку» праздник испортили?

    – Конечно. Обязательно. Я очень доволен.

    • Морозов провел 12 матчей в текущем сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
    • «Уфа» идет на 14-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21778

      Боцман59rus 1 час назад

      Рыночная стоимость этой потаскушки плятский ответ на идиотский вопрос

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21778

      Боцман59rus 1 час назад

      Рад не победе, а тому что праздник испортили? ....ну ну

      0
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      Рейтинг: +2631

      Oldtrafford83 1 час назад

      Всегда поражался как наши футболисты любят злорадствовать,не в одной другой лиге в интервью такого не наблюдал, всегда было какое то уважение к сопернику, а у нас лишь бы что нить п.и.з.д.а.н.у.т.ь убогое, герои мля!!!

      2
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      Рейтинг: +2481

      Бухбух 2 часа назад

      Главным праздником для Уфы будет сохранение прописки в РПЛ, во что верится с трудом.

      2
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